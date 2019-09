La Coppa del Mondo di rugby 2019 in TV e in streaming

La Coppa del Mondo di rugby 2019 inizia oggi a Tokyo, quando in Italia saranno le 12.45, con la partita tra Giappone e Russia, preceduta dalla cerimonia inaugurale. Il torneo si disputerà nell’arco di un mese e verrà ospitato da dodici stadi in dodici diverse città del Giappone. La partita inaugurale si disputa allo stadio Ajinomoto di Tokyo, mentre la finale del 2 novembre si giocherà all’International Stadium di Yokohama. Le nazionali partecipanti alla Coppa del Mondo 2019 sono venti. La Nuova Zelanda è campione in carica da otto anni e due edizioni, avendo vinto nel 2015 in Inghilterra e nel 2011 in casa. La rappresentanza più folta è quella europea, con Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda, Francia, Italia, Georgia e Russia distribuite nei cinque gironi.

L’Italia debutterà domenica mattina a Higashiosaka, periferia di Osaka, contro la Namibia. Rispetto all’edizione di quattro anni fa ci arriva meglio: la rosa è migliore, i più giovani sono cresciuti e le prospettive sono moderatamente positive. È capitata però in un girone difficilissimo da superare, se non impossibile. Oltre a Namibia e Canada, due nazionali semi professionistiche e quindi ampiamente alla portata, dovrà infatti giocare contro Sudafrica e Nuova Zelanda.

Dove vedere la Coppa del Mondo di rugby 2019

In Italia la Coppa del Mondo di rugby 2019 verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 2 e Rai Sport. Tramite Rai Play si potrà vedere anche in streaming online sui rispettivi canali. Rai trasmetterà le quattro partite dell’Italia ai gironi, quelle più importanti della prima fase, i quarti di finale, le semifinali e la finale di Yokohama. Gli incontri saranno commentati da Andrea Fusco e dall’ex giocatore Andrea Gritti. Qui invece trovate tutti i modi per seguire in televisione e in streaming gli sport principali durante l’anno tra Sky, Dazn, Eurosport e Rai.

Il calendario delle partite trasmesse dalla Rai:

Venerdì 20 settembre

11.30 Rai Sport HD

Cerimonia di apertura

12.30 Rai Sport HD

Giappone-Russia

Sabato 21 settembre

11.30 Rai Sport HD

Nuova Zelanda-Sudafrica

Domenica 22 settembre

07.05 Rai 2

Italia-Namibia

Giovedì 26 settembre

09.35 Rai 2

Italia-Canada

Domenica 29 settembre

09.45 Rai Sport Web

Australia-Galles (diretta)

Venerdì 4 ottobre

11.35 Rai 2

Sudafrica-Italia

Sabato 5 ottobre

09.45 Rai Sport HD

Inghilterra-Argentina

Sabato 12 ottobre

06.35 Rai 2

Nuova Zelanda-Italia

10.00 Rai Sport HD

Inghilterra-Francia

Sabato 19 ottobre

09.00 Rai Sport HD

1C-2D

12.05 Rai Due

1B-2A

Domenica 20 ottobre

09.00 Rai Sport HD

1D-2C

12.05 Rai 2

1A-2B

Sabato 26 ottobre

09.50 Rai Sport HD

Semifinale 1

Domenica 27 ottobre

09.50 Rai Sport HD

Semifinale 2

Venerdì 1 novembre

09.50 Rai Sport HD

Finale 3° posto