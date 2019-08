Dove vedere Formula 1, MotoGP e altri sport in TV e in streaming

Negli ultimi anni lo sport trasmesso in chiaro in televisione è diminuito notevolmente. La MotoGP, un tempo su Mediaset, è un’esclusiva Sky dal 2015 e viene trasmessa in chiaro su TV8 — il canale del digitale terrestre con contenuti Sky — solo saltuariamente. L’offerta della Formula 1 in chiaro sulle reti Rai è diminuita anno dopo anno e ora le gare sono soltanto su Sky e TV8. Il tennis è da tempo assente delle reti pubbliche, così come il rugby. L’offerta sportiva in televisione è quindi divisa fra canali privati e a pagamento: qui di seguito una breve guida allo sport trasmesso in diretta quest’anno.

Formula 1

Le ventuno gare del Mondiale di Formula 1 2019 sono visibili in diretta dall’Italia soltanto su Sky ad eccezione di cinque gare trasmesse anche in chiaro sul digitale terrestre da TV8: Monaco, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti e l’ultima di Abu Dhabi. Quelle trasmesse in esclusiva da Sky verranno comunque mandate in differita qualche ora dopo su TV8.

Le gare vengono trasmesse solitamente su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207), visibili tramite decoder con il pacchetto Sport o in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Quest’ultima è una piattaforma di streaming online che permette di vedere tutti i contenuti sportivi di Sky con diverse tipologie di abbonamento, senza decoder e senza contratto. Il ticket giornaliero costa 7,99 euro e ha una durata di 24 ore dall’attivazione. Il pass settimanale costa 14,99 euro e i sette giorni partono sempre dall’attivazione. Il pass mensile costa invece 29,99 euro e si attiva al momento dell’acquisto. Si può disdire in qualsiasi momento.

MotoGP

Sky possiede i diritti esclusivi anche per la MotoGP. Otto delle diciannove gare del Motomondiale verranno trasmesse in diretta anche in chiaro su TV8: Italia, Catalogna, Olanda, Repubblica Ceca, Austria, San Marino, Giappone e Valencia. Le gare vengono trasmesse solitamente su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208) con le stesse modalità spiegate sopra per la Formula 1.

Basket

Le migliori partite del basket NBA vengono trasmesse su Sky tramite il pacchetto sportivo o l’abbonamento a Now TV. I diritti della Serie A italiana appartengono invece a Rai ed Eurosport. Ai canali Eurosport, che detengono anche i diritti delle coppe europee, si può accedere con gli abbonamenti di Sky e Dazn o tramite la piattaforma online Eurosport Player. Per accedere al servizio ci si può abbonare scegliendo fra tre diverse formule: l’abbonamento annuale da 4,99 euro al mese, quello mensile da 7,99 euro e quello annuale da pagare però in un’unica soluzione al costo di 49,99 euro.

Tennis

Il tennis in Italia viene trasmesso principalmente da Eurosport, Sky e SuperTennis, tre canali che si dividono i maggiori tornei maschili e femminili. Su Sky si vedono con il pacchetto sportivo o Now TV mentre ai canali Eurosport si può accedere con gli abbonamenti di Sky e Dazn o tramite la piattaforma online Eurosport Player. Per accedere al servizio ci si può abbonare scegliendo fra tre diverse formule: l’abbonamento annuale da 4,99 euro al mese, quello mensile da 7,99 euro e quello annuale da pagare però in un’unica soluzione al costo di 49,99 euro.

Rugby

Il torneo Sei Nazioni è trasmesso integralmente da DMAX sul canale 52 del digitale terrestre e 170 di Sky o in streaming tramite la piattaforma online Dplay con il commento di Antonio Raimondi e Vittorio Munari. Anche i test match dell’Italia vengono trasmessi da DMAX. Su Dazn invece si possono vedere le partite delle coppe europee e quelle di Pro14, il campionato sovranazionale dove giocano la Benetton Treviso e le Zebre di Parma. Sky Sport invece trasmette le migliori partite del Super Rugby, il campionato dell’emisfero australe, e quelle del Quattro Nazioni.

Major League Baseball (MLB)

L’intera stagione della Major League Baseball sarà trasmessa come lo scorso anno da Dazn, la piattaforma streaming online accessibile in abbonamento. Su Dazn il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento.

National Football League (NFL)

Dazn trasmette anche tutta la stagione di NFL e il Super Bowl di febbraio. Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provarlo partendo dai link di questa pagina.

Altri sport

I maggiori tornei di golf vengono trasmessi da Sky. La pallavolo, il Mondiale di Rally e i migliori incontri di pugilato e UFC sono su Dazn. Gli sport invernali vengono invece trasmessi da Eurosport, dove si possono vedere anche tutte le principali corse ciclistiche dell’anno.

