Brescia-Juventus in diretta TV e in streaming

Brescia-Juventus è uno dei due anticipi della quinta giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca stasera alle 21 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, dove è previsto il tutto esaurito con circa 20.000 spettatori, e sarà trasmessa su Dazn. Oltre all’arrivo in città della Juventus per la prima volto in otto anni, a Brescia c’è molta attesa anche per il probabile debutto di Mario Balotelli, che ha scontato la squalifica di quattro giornate rimediata nello scorso campionato francese con il Marsiglia. La squadra di Eugenio Corini ha iniziato molto bene il campionato, vincendo due delle quattro partite disputate. Stasera contro la Juventus è sfavorito ma il gruppo si trova nelle condizioni per provare a ottenere un risultato positivo.

Non si può dire che per la Juventus sia stato un inizio di stagione entusiasmante, anche se le incertezze mostrate dalla squadra nelle prime partite hanno reso chiari i piani del suo nuovo allenatore, Maurizio Sarri. Nonostante i gol subiti e le vittorie più sofferte del previsto, è comunque ancora imbattuta, ha vinto uno scontro diretto contro il Napoli e ha pareggiato a Madrid in Champions League in uno dei campi più impegnativi d’Europa.

Dove vedere Brescia-Juventus

Brescia-Juventus sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma di streaming online Dazn, accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito per chi si iscrive entro il 6 ottobre, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Dal 20 settembre Dazn è disponibile anche su Sky al canale Dazn 1. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Brescia-Juventus

Brescia (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Donnarumma, Balotelli

Juventus (4-4-3) Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link di questa pagina.