Le partite della quinta giornata di Serie A e dove vederle

Con la vittoria nel derby l’Inter ha mantenuto la testa della classifica, a punteggio pieno, seguita da Juventus e Napoli. La Roma, grazie alla vittoria nei minuti di recupero contro il Bologna, ha fatto un salto in quarta posizione. È sceso invece il Torino, che domenica contro la Sampdoria ha subito la sua seconda sconfitta consecutiva.

La quinta giornata del campionato di Serie A si gioca fra oggi e giovedì. È il primo turno infrasettimanale della stagione 2019/20. Stasera sono in programma gli anticipi Verona-Udinese e Brescia-Juventus. La partita di Brescia è particolarmente attesa per il debutto stagionale di Mario Balotelli, che ha scontato la squalifica di quattro giornate rimediata nello scorso campionato francese. Mercoledì si giocheranno altre sette partite, tra le quali Roma-Atalanta, Inter-Lazio e Napoli-Cagliari. Giovedì sera il posticipo Torino-Milan chiuderà il turno.

