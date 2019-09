Atletico Madrid-Juventus in TV e in streaming

Atletico Madrid-Juventus è una delle partite del primo turno dei gironi di UEFA Champions League in programma questa sera. Si gioca alle 21 allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, sede dell’ultima finale di Champions League, e verrà trasmessa da Sky. Dopo le partite di ieri di Inter e Napoli, stasera tocca alla Juventus esordire nel torneo continentale. Insieme al Napoli, è quella che avrà un debutto più impegnativo, anche se il girone in cui è stata sorteggiata non dovrebbe metterla più di tanto in difficoltà: oltre all’Atletico ci sono Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca.

Nell’ultima giornata di Serie A la Juventus ha pareggiato con la Fiorentina e ha perso il primo posto in classifica. La squadra di Maurizio Sarri è sembrata ancora poco in forma e non a suo agio con il nuovo stile di gioco, più offensivo e propositivo rispetto al passato. Ci vorrà del tempo, ma neanche l’Atletico se la sta passando tanto bene. Sabato è stato battuto 2-0 dalla Real Sociedad e il suo allenatore, Diego Pablo Simeone, si è detto preoccupato. Giocare al Wanda Metropolitano, tuttavia, non è facile per nessuno.

Ciascuna squadra partecipante alla fase a gironi di Champions League riceverà dalla UEFA un premio di 15 milioni di euro. I club potranno ricevere inoltre 2,7 milioni di euro per ogni vittoria e 900.000 euro per un pareggio. La qualificazione agli ottavi garantirà un altro premio di 9,5 milioni di euro. La finale di questa edizione del torneo si terrà il 30 maggio 2020 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, in Turchia.

Dove vedere Atletico-Juventus

Atletico Madrid-Juventus verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le formazioni di Atletico Madrid-Juventus

Atletico Madrid (4-3-1-2) Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Llorente, Koke, Saul; Lemar; Joao Felix, Costa

Juventus (4-3-3) Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo