Il Napoli ha battuto 2-0 il Liverpool nel gruppo E di Champions League

Il Napoli ha vinto 2-0 contro il Liverpool nel primo turno della fase a gironi di UEFA Champions League. Il gol del vantaggio è stato segnato a dieci minuti dalla fine da Dries Mertens su calcio di rigore assegnato per fallo in area di Andrew Robertson su José Maria Callejon. Il raddoppio è arrivato nei minuti di recupero con il primo gol stagionale di Fernando Llorente, ultimo acquisto estivo del club. La Champions League del Napoli è iniziata quindi con una prestigiosa vittoria contro i campioni d’Europa in carica, peraltro in una partita giocata sempre alla pari. La squadra di Ancelotti è ora prima nel gruppo E a pari merito con il Salisburgo.