Champions League, le partite del primo turno dei gironi

Il primo turno della fase a gironi di UEFA Champions League si disputa tra martedì e mercoledì. Sono in programma sedici partite, quattro delle quali vedranno impegnate le squadre italiane qualificate al torneo: Juventus, Napoli, Atalanta e Inter. Le prime due a giocare sono Inter e Napoli, che stasera ospitano in casa lo Slavia Praga e il Liverpool. Domani invece la Juventus giocherà a Madrid contro l’Atletico mentre l’Atalanta sarà a Zagabria contro la Dinamo. Tra le partite più attese del primo turno ci sono Borussia Dortmund-Barcellona, PSG-Real Madrid e Shakhtar Donetsk-Manchester City.

