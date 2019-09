L’Inter ha pareggiato con lo Slavia Praga all’esordio nei gironi di Champions League

L’Inter ha pareggiato 1-1 in casa con lo Slavia Praga nella prima partita dei gironi di UEFA Champions League. Lo Slavia Praga era sfavorito ma ha interpretato al meglio l’incontro, rischiando poco e giocando con più intensità in entrambe le fasi. Il suo gol del vantaggio è stato segnato nel secondo tempo dal nigeriano Peter Olayinka. L’Inter è sembrata poco brillante, si è resa poco pericolosa in attacco e per lunghi tratti ha sofferto la fase offensiva dello Slavia. Ha evitato la sconfitta soltanto nei minuti di recupero con un gol di Nicolò Barella, un tiro deviato dopo la traversa colpita su punizione da Stefano Sensi. Il pareggio all’esordio complica e non poco la situazione nel girone dell’Inter, che nei prossimi due turni dovrà giocare contro Borussia Dortmund e Barcellona.