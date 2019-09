Test medicina 2019: i risultati anonimi

Oggi, martedì 17 settembre, sono usciti i risultati del test di ammissione per le facoltà universitarie di medicina, odontoiatria e professioni sanitarie. Il test si è svolto lo scorso 3 settembre e aveva alcune novità rispetto agli anni passati: le domande di cultura generale sono state aumentate a 12 mentre quelle di logica sono state diminuite a 10. I risultati sono disponibili sul portale del ministero dell’Istruzione Universitaly, nell’area riservata a cui si può accedere usando le stesse credenziali usate per registrarsi al sito e per iscriversi al test.

I risultati usciti oggi sono anonimi e non indicano chi è ammesso, ma solo il punteggio ottenuto. I vari punteggi sono associati al “codice etichetta”, cioè quel codice alfanumerico assegnato a ogni partecipante al test. Nel caso in cui un partecipante non abbia il suo “codice etichetta” dovrà aspettare il 27 settembre, quando nella propria area personale potrà visionare il compito con il relativo punteggio. Infine, la graduatoria nominativa uscirà il 1° ottobre.