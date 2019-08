Tutto sui sorteggi di Champions League

I sorteggi della fase a gironi di UEFA Champions League sono in programma stasera al Grimaldi Forum di Montecarlo, sede tradizionale dell’evento che segna l’inizio della stagione calcistica europea. La cerimonia inizierà alle 18 e stabilirà gli otto gironi della prima fase del torneo, alla quale parteciperanno 32 squadre del continente, dal Portogallo alla Russia. La Serie A italiana sarà rappresentata da quattro squadre: Juventus, Napoli, Inter e Atalanta. Quest’ultima è alla prima partecipazione della sua storia. I sorteggi dei gironi dell’altro torneo continentale, la UEFA Europa League, si terranno invece domani all’ora di pranzo.

Qui tutte le informazioni e i link per seguire i sorteggi di Champions League in diretta a partire dalle 18.

Le regole dei sorteggi

Delle 32 squadre presenti nelle urne, 26 hanno ottenuto la qualificazione diretta tramite i loro campionati. Le altre 6 si sono qualificate tramite gli spareggi giocati nell’ultima settimana. Tutte le squadre qualificate verranno divise in quattro fasce e quattro urne. La prima è composta dalle squadre campioni in carica dei due tornei UEFA, il Liverpool e Chelsea, e dalle sei vincitrici dei migliori campionati europei: Barcellona, Manchester City, Juventus, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Zenit San Pietroburgo. La composizione delle altre tre fasce segue l’ordine del ranking UEFA calcolato in base ai risultati raggiunti nelle ultime cinque stagioni.

1ª fascia

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🇪🇸 Barcellona

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

🇮🇹 Juventus

🇩🇪 Bayern Monaco

🇫🇷 Paris Saint-Germain

🇷🇺 Zenit San Pietroburgo

2ª fascia

🇪🇸 Real Madrid

🇪🇸 Atletico Madrid

🇩🇪 Borussia Dortmund

🇮🇹 Napoli

🇺🇦 Shakhtar Donetsk

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham Hotspur

🇳🇱 Ajax

🇵🇹 Benfica

3ª fascia

🇫🇷 Lione

🇩🇪 Bayer Leverkusen

🇦🇹 Salisburgo

🇬🇷 Olympiakos

🇧🇪 Club Bruges

🇪🇸 Valencia

🇮🇹 Internazionale Milano

🇭🇷 Dinamo Zagabria

4ª fascia

🇷🇺 Lokomotiv Mosca

🇧🇪 Genk

🇹🇷 Galatasaray

🇩🇪 RB Lipsia

🇨🇿 Slavia Praga

🇷🇸 Stella Rossa

🇮🇹 Atalanta

🇫🇷 LOSC Lille

Ciascuno degli otto gironi sarà composto da quattro squadre, una per ogni fascia. In questo turno non potranno affrontarsi club provenienti dallo stesso campionato e non ci potrà nemmeno essere un girone con una squadra russa e una ucraina per disposizioni della UEFA in materia di sicurezza. Si qualificheranno agli ottavi di finale le prime due classificate degli otto gironi. Le terze verranno retrocesse ai sedicesimi di Europa League. Ciascuna partecipante ai gironi riceverà dalla UEFA un premio di 15 milioni di euro. I club potranno ricevere inoltre 2,7 milioni di euro per ogni vittoria e 900.000 euro per un pareggio. La qualificazione agli ottavi garantirà un altro premio di 9,5 milioni.

La finale di questa edizione di Champions League si terrà il 30 maggio 2020 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, l’impianto che ospitò la storica finale vinta nel 2005 in rimonta dal Liverpool contro il Milan. Proprio il Liverpool è la squadra detentrice del trofeo, vinto per la sesta volta lo scorso giugno a Madrid contro il Tottenham. La partecipante con più titoli è il Real Madrid, con 13 vittorie, seguita da Liverpool (6), Bayern Monaco (5), Barcellona (5), Ajax (4) e Inter (3).

Le squadre esordienti sono solamente due: il Salisburgo, alla prima partecipazione da quando è proprietà dell’azienda austriaca Red Bull, e l’Atalanta, che due anni dopo la prima qualificazione in Europa League è riuscita a qualificarsi per la prima volta anche ai gironi di Champions League. Le partite casalinghe le giocherà peraltro allo stadio Giuseppe Meazza di Milano — dove si alternerà con l’Inter — per via dei lavori in corso alla Gewiss Arena di Bergamo.