Il Liverpool è campione d’Europa

Il Liverpool ha battuto 2-0 il Tottenham e ha vinto la 64ª edizione della UEFA Champions League, il più importante torneo del calcio europeo. Nella finale tutta inglese di Madrid, giocata allo stadio Metropolitano, il Liverpool si è portato in vantaggio nei minuti iniziali grazie a un calcio di rigore segnato da Mohamed Salah concesso dopo appena trenta secondi di gioco per un fallo di mano. Dopo il rigore di Salah la partita è rimasta bloccata per oltre un’ora. Il Tottenham è riuscito a reagire soltanto negli ultimi venti minuti, attaccando insistentemente e andando vicino al gol in un paio di occasioni. Ma proprio nel miglior momento del Tottenham, il Liverpool ha chiuso la partita segnando a cinque minuti dal termine con l’attaccante belga Divock Origi, entrato in campo nel secondo tempo al posto di un poco in forma Roberto Firmino.

Per il Liverpool è la sesta Champions League vinta nella storia, la prima dopo quella vinta nel 2005 a Istanbul contro il Milan. Il club deteneva già il record di trofei internazionali del calcio inglese: stasera è riuscito a migliorarlo diventando peraltro la terza squadra più vincente nella storia della Champions League dopo Real Madrid e Milan. Per il suo allenatore, il tedesco Jürgen Klopp, è il primo trofeo internazionale della carriera, dopo le tre finali perse con Borussia Dortmund e Liverpool (due anni fa in Europa League e l’anno scorso in Champions). Con la vittoria di Madrid, il Liverpool si è inoltre guadagnato il diritto di giocare la Supercoppa europea contro il Chelsea e di partecipare al Mondiale per club FIFA del prossimo dicembre.

Nel corso del torneo entrambe le finaliste avevano pienamente meritato di arrivare a Madrid. Per raggiungere la prima finale della sua storia, il Tottenham di Mauricio Pochettino aveva concluso al secondo posto il proprio girone, dietro il Barcellona e davanti all’Inter, e aveva poi eliminato in ordine Borussia Dortmund, Manchester City e Ajax. Anche il Liverpool aveva concluso al secondo posto il suo girone, dietro il Paris Saint-Germain e davanti al Napoli. Nella fase a eliminazione diretta aveva eliminato Bayern Monaco, Porto e Barcellona.

