Champions League, le partite di ritorno dei playoff

Le partite di ritorno dei playoff di UEFA Champions League sono in programma tra oggi e domani. Stabiliranno le ultime sei squadre qualificate alla fase a gironi, considerato il vero e proprio inizio del torneo più ambito del calcio europeo. Da due anni le squadre dei cinque migliori campionati del continente si qualificano ai gironi senza passare per i playoff. L’ultimo turno preliminare vede quindi impegnate squadre europee di seconda e terza fascia, per le quali una qualificazione ai gironi garantirebbe un premio iniziale di 15 milioni di euro: per molti club presenti ai playoff si tratta di una cifra superiore ai loro interi budget annuali.

Martedì

21.00

🇷🇺 Krasnodar – 🇬🇷 Olympiakos (0-4) [Sky]

🇳🇴 Rosenborg – 🇭🇷 Dinamo Zagabria (0-2) [Sky]

🇷🇸 Stella Rossa – 🇨🇭 Young Boys (2-2) [Sky]

Mercoledì

21.00

🇳🇱 Ajax – 🇨🇾 APOEL Nicosia (0-0) [Sky]

🇧🇪 Club Bruges – 🇦🇹 LASK Linz (1-0) [Sky]

🇨🇿 Slavia Praga – 🇷🇴 CFR Cluj (1-0) [Sky]

I sorteggi dalla fase a gironi di Champions League si terranno giovedì 29 agosto alle 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo. In attesa della conclusione dei playoff, solo la prima delle quattro fasce nelle quali verranno divise le 32 squadre qualificate è già certa. Si tratta di quella composta dalle squadre campioni in carica dei due tornei UEFA, il Liverpool e Chelsea, più le sei detentrici dei titoli dei migliori campionati europei: Barcellona, Manchester City, Juventus, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Zenit San Pietroburgo. La Serie A italiana sarà rappresentata, oltre che dalla Juventus, anche da Napoli, Inter e per la prima volta dall’Atalanta: il Napoli sarà inserito nella seconda fascia, l’Inter in terza e l’Atalanta in quarta.