Cosa c’è stasera in TV

In qualche modo è la serata dei classici: ci sono due programmi storici della televisione italiana – Superquark e Chi l’ha visto? – e ci sono due film di quelli influentissimi che bisogna avere visto almeno una volta nella vita, come E.T. L’extraterrestre e Harry ti presento Sally. C’è altro, comunque: per esempio la cerimonia di apertura delle Universiadi, dallo stadio San Paolo di Napoli, e una nuova serie tv su Canale 5 che potrebbe suonare familiare agli spettatori di Lost.

Rai Uno

21.30 – SuperQuark

La seconda puntata della nuova stagione dello storico programma condotto da Piero Angela, uno che ha fatto molte cose.

Che cosa si prova di fronte a uno tsunami?Attraverso la realtà virtuale si può rivivere l'onda che travolse Messina dopo il terremoto del 1908. Un’anticipazione del servizio di Paolo Magliocco dal Museo del Novecento di Mestre. Domani, #3luglio, in 1^ serata su #Rai1#SuperQuark pic.twitter.com/haOvWQ2lQs — SuperQuarkRai (@SuperQuarkRai) July 2, 2019

Rai Due

21 – Universiadi 2019: cerimonia di apertura

Le prime gare della trentesima edizione delle Universiadi, il corrispondente studentesco dei Giochi olimpici, si sono tenute ieri fra Napoli e Salerno. La manifestazione inizierà però ufficialmente oggi con la cerimonia d’apertura in programma alle ore 21 allo stadio San Paolo di Napoli, ristrutturato per l’occasione.

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata dello storico programma che si occupa dei casi di cronaca nera e persone scomparse. Si parlerà anche dell’indagine sugli affidamenti dei bambini a Reggio Emilia: meglio che leggiate qui.

Questa sera a #chilhavisto: "Angeli e demoni", i documenti inediti sugli affidamenti illeciti → https://t.co/pZM5deIom0 Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 pic.twitter.com/OKF2LKUhIp — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 3, 2019

Rete 4

21.25 – I Legnanesi – La famiglia Colombo

Uno spettacolo dei Legnanesi, un gruppo teatrale che recita in dialetto legnanese. Il sito di Mediaset parla di «un tuffo nel passato per ricordare e riscoprire la cultura popolare e, al tempo stesso, raccontare storie e debolezze della società di oggi. Tradizione e attualità in “italian-dialetto”, un mix di italiano e dialetto lombardo che costituisce una delle cifre più caratteristiche della compagnia».



Canale 5

21.20 – Manifest

Primo episodio di una serie tv statunitense che racconta della misteriosa sparizione di un aereo di linea e della sua altrettanto misteriosa ricomparsa cinque anni dopo.

Italia Uno

21.36 – E.T. L’extraterrestre

Un classicone: è il film del 1982 diretto da Steven Spielberg con protagonista un extraterrestre finito sulla Terra che viene aiutato da un gruppo di bambini a mettersi in contatto con la sua famiglia aliena e a ritornare a casa. Ha anche un finale alternativo, lo sapevate?

La7

21.15 – Hawthorne – Angeli in corsia

Altri tre episodi della prima stagione del medical drama (medici, pazienti e ospedali) con protagonista Jada Pinkett Smith. La serie è andata in onda per tre stagioni dal 2009 al 2011.

TV8

21.30 – Harry ti presento Sally

È la madre – e la migliore – di tutte le commedie romantiche: famosissima e di culto, scritta da Nora Ephron. Racconta le convulsioni emotive dei rapporti di amicizia e amore che si aggrovigliano, e la possibilità di far convivere grandi complicità e caratteri molto distanti nei rapporti di coppia. Il regista è Rob Reiner, i due protagonisti sono Meg Ryan e Billy Crystal: oltre alle trovate e ai dialoghi spiritosi e originali della storia (e una scena di orgasmo simulato diventata celebre), lo sviluppo della storia conteneva una serie di intervalli-testimonianze di coppie anziani i cui amori erano sopravvissuti a lungo. Dopo averlo visto tornate a leggere qui.

Rai 4

21.30 – Charlie’s Angels

È il film uscito nel 2000, non quello del 2003, non quello che uscirà in autunno; non è la serie tv del 1976 né quella del 2011. È un film d’azione che racconta la storia di tre ragazze – “dotate di sofisticatissimi strumenti tecnologici, abilissime nelle arti marziali e capaci di qualsiasi travestimento”, dice Wikipedia – che lavorano per una società di sicurezza privata. Le tre ragazze sono Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu.

Venti

21.00 – Sherlock Holmes

È la versione del 2009 di Guy Ritchie e con Robert Downey Jr. e Jude Law, che nel 2011 ha avuto un sequel: Sherlock Holmes – Gioco di ombre. Sherlock Holmes e Watson, i personaggi creati da Sir Arthur Conan Doyle, sono alle prese con un serial killer che tra le altre cose vuole conquistare il mondo.

Sky

Sky Cinema Uno – 21.15 – Truffatori in erba

Sky Cinema Action – 21.00 – Terminator

Sky Cinema Drama – 21.00 – Mal di pietre