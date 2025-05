Stasera inizia l’Eurovision Song Contest

Mercoledì sera, dalle 21, Rai 2 trasmetterà la prima serata dell’Eurovision Song Contest, la più seguita competizione musicale europea, nonché uno dei principali eventi televisivi internazionali non sportivi. Quest’anno l’Eurovision (come viene chiamato più brevemente, tranne da chi usa ancora il nome “Eurofestival”) si terrà a Basilea, in Svizzera, perché lo scorso anno era stato vinto da Nemo, che rappresentava appunto la Svizzera. La seconda serata sarà giovedì 15 maggio, e sarà trasmessa sempre su Rai 2, mentre la finale si potrà guardare su Rai 1 sabato 17 maggio.

Partecipano all’Eurovision cantanti e gruppi di 37 paesi, che per la maggior parte sono europei. La competizione infatti è organizzata dall’European Broadcasting Union (EBU), l’ente che riunisce le tv pubbliche di decine di paesi del continente, ma anche quelle di paesi interessati a partecipare al mercato televisivo europeo come Israele e l’Australia. Quest’anno l’Italia partecipa con Lucio Corsi e la sua Volevo essere un duro: di solito è candidata la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, ma Olly ha rinunciato, cedendo il posto al secondo classificato.

Un altro italiano in concorso è Gabry Ponte, con Tutta l’Italia. La canzone, molto familiare per essere stata la sigla proprio dell’ultimo Sanremo, è infatti stata scelta per rappresentare San Marino, un altro paese membro dell’EBU. La decisione era stata piuttosto commentata non solo perché al Festival di Sanremo si seleziona chi gareggia per l’Italia all’Eurovision, ma anche perché San Marino è sì in Italia, ma non è «tutta l’Italia» e infatti ha un suo concorrente a parte.

Ci sarà inoltre un’altra canzone che parlerà di Italia all’Eurovision di quest’anno, e anche quella è stata molto commentata negli scorsi mesi: è Espresso Macchiato del cantante estone Tommy Cash ed è una canzone satirica basata sugli stereotipi che riguardano gli italiani. È in un inglese cantato con un accento che vuole imitare quello italiano e in Italia ha suscitato articoli un po’ indignati su alcuni giornali, anche se molte persone l’hanno presa sportivamente.

Ogni anno le discussioni sulle canzoni dell’Eurovision sono comunque piuttosto frequenti e possono riguardare anche questioni più complicate e politiche. Anche quest’anno per esempio si è parlato della canzone con cui partecipa Israele, che è rappresentato da Yuval Raphael, una cantante sopravvissuta agli attacchi di Hamas contro la popolazione israeliana del 7 ottobre 2023. Raphael ha detto a BBC News di essersi allenata a cantare con dei rumori di disturbo per prepararsi ai fischi che potrebbe ricevere durante la sua esibizione. L’anno scorso la concorrente israeliana Eden Golan era stata appunto fischiata.

A differenza dell’anno scorso comunque l’EBU ha deciso di ammettere la presenza di bandiere palestinesi nel pubblico, sebbene i messaggi politici sul palco siano vietati. Per quanto riguarda la Russia, un altro paese che in passato partecipava all’Eurovision, l’EBU l’ha sospesa dal 2022, dopo l’invasione dell’Ucraina.

Nella semifinale di questa sera ci saranno 15 paesi in gara. In ordine di scaletta saranno l’Islanda, la Polonia, la Slovenia, l’Estonia (e quindi Espresso Macchiato), l’Ucraina, la Svezia, il Portogallo, la Norvegia, il Belgio, l’Azerbaijan, San Marino (con Tutta l’Italia), l’Albania, i Paesi Bassi, la Croazia e Cipro. Stasera si esibiranno anche Melody per la Spagna, Lucio Corsi per l’Italia e Zoë Më per la Svizzera: le loro canzoni tuttavia accedono direttamente alla finale di sabato per via di un privilegio dei paesi fondatori dell’EBU (che oltre a Spagna e Italia, sono Francia, Germania e Regno Unito) e del vincitore della scorsa edizione.

Alla finale accederanno 10 paesi di quelli in gara stasera, che saranno selezionati attraverso il televoto e da giurie di ciascun paese. Dall’Italia stasera si potrà votare perché ci sarà l’esibizione di Lucio Corsi, ma non per la sua canzone e nemmeno per quelle di Svizzera e Spagna, già di diritto in finale. Alla semifinale di giovedì non si potrà votare, mentre si potrà tornare a farlo nella finale di sabato: in questo caso per tutti i paesi eccetto l’Italia stessa. I favoriti di quest’anno, secondo i siti di scommesse, sono gli svedesi KAJ, l’austriaco JJ, la francese Louane, l’israeliana Yuval Raphael e il belga Red Sebastian.

