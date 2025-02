Il vincitore di Sanremo Olly ha detto che non parteciperà all’Eurovision Song Contest, al suo posto andrà Lucio Corsi

Il vincitore del Festival di Sanremo Olly ha annunciato che non parteciperà all’Eurovision Song Contest, la più seguita competizione musicale europea e uno dei principali eventi televisivi internazionali non sportivi. Tradizionalmente a rappresentare l’Italia ci va il vincitore di Sanremo, ma Olly ha detto di voler «continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio», riferendosi al fatto che per andare all’Eurovision dovrebbe spostare alcuni suoi concerti. La Rai ha fatto sapere che Lucio Corsi, che si era classificato secondo a Sanremo dopo Olly, ha accettato di partecipare al suo posto. L’Eurovision si terrà a maggio a Basilea, in Svizzera.