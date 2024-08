La prossima edizione dell’Eurovision Song Contest si terrà a Basilea

La prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, la principale competizione musicale europea, si terrà dal 13 al 17 maggio del 2025 a Basilea, in Svizzera. L’ultima edizione del festival infatti è stata vinta da Nemo, l’artista che rappresentava il paese, con la canzone “The code”. Basilea è una delle città più grandi della Svizzera: si trova al confine con il sud-ovest della Germania e l’evento si terrà alla St. Jakobshalle, una grande arena al coperto usata principalmente per concerti ed eventi sportivi. La località è stata scelta tra varie città svizzere dalla SRG SSR, l’azienda che gestisce il servizio pubblico radiofonico e televisivo svizzero, in collaborazione con l’Unione europea di radiodiffusione (EBU), che organizza l’evento.