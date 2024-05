La Svizzera ha vinto l’Eurovision Song Contest

Il cantante svizzero Nemo ha vinto l’edizione del 2024 dell’Eurovision Song Contest, la principale competizione musicale europea, nonché uno dei principali eventi televisivi non sportivi che si tengono ogni anno.

Nemo, che ha 24 anni, a febbraio era stato selezionato per rappresentare la Svizzera dall’emittente pubblica Schweizer Radio und Fernsehen (SRF): la canzone con cui ha vinto si chiama “The code”.

Al secondo posto è arrivato il croato Baby Lasagna con “Rim Tim Tagi Dim”, al terzo il duo ucraino composto da Alyona Alyona e Jerry Heil con “Teresa & Maria”. La cantante Angelina Mango, che rappresentava l’Italia dopo aver vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo, è arrivata settima con “La noia”.

Il punteggio finale era determinato dalla somma del giudizio delle giurie nazionali e del televoto. Nemo è piaciuto soprattutto alle giurie nazionali: da loro ha ottenuto in tutto 365 punti.

Al televoto è andata benissimo la cantante israeliana Eden Golan, con 376 punti rispetto ai 22 che aveva ottenuto dalle giurie. Durante questa edizione dell’Eurovision, Golan ha ricevuto diverse contestazioni dal pubblico. Questo perché la partecipazione di Israele all’evento era da mesi molto discussa a causa dell’invasione israeliana della Striscia di Gaza iniziata lo scorso ottobre, in cui sono stati uccisi circa 35mila palestinesi.

La vittoria di Nemo è la seconda di un artista svizzero all’Eurovision, e la terza per la Svizzera in generale (nel 1988, quando vinse per la seconda volta, fu rappresentata dalla cantante canadese Céline Dion). Per via della vittoria di Nemo, l’edizione del 2025 dell’Eurovision si terrà proprio in Svizzera.