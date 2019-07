La cerimonia d’apertura delle Universiadi di Napoli in diretta TV

Le prime gare della trentesima edizione delle Universiadi, il corrispondente studentesco dei Giochi olimpici, si sono tenute ieri fra Napoli e Salerno. La manifestazione inizierà però ufficialmente oggi con la cerimonia d’apertura in programma alle ore 21 allo stadio San Paolo di Napoli, ristrutturato per l’occasione. L’Italia ospiterà la manifestazione per la quinta volta dal 1959 – anno della prima edizione – mentre per Napoli sarà in assoluto la prima organizzazione, dopo essere stata scelta nel 2016 in seguito alla rinuncia di Brasilia. In città sono attesi circa 8.000 atleti da 118 paesi, che si contenderanno 222 medaglie. Le gare si svolgeranno tra Napoli, Caserta, Benevento, Salerno e Avellino. Le Universiadi si concluderanno domenica 14 luglio.

Dove vedere la cerimonia d’apertura delle Universiadi

La cerimonia d’apertura delle Universiadi di Napoli verrà trasmessa in diretta dalla Rai su Rai 2 o in streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play, raggiungibile da qui. Durerà circa due ore, all’interno delle quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dichiarerà ufficialmente aperti i giochi dalla tribuna dello stadio San Paolo. Saranno presenti anche il primo ministro Giuseppe Conte, il vice primo ministro Luigi Di Maio, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti e il presidente del CONI Giovanni Malagò.