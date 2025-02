I migliori spot trasmessi durante il Super Bowl LIX

Il Super Bowl, la finale del campionato statunitense di football americano, è uno degli eventi sportivi di maggior successo, il più seguito a livello televisivo negli Stati Uniti, dove circa 100 milioni di persone lo guardano ogni anno. Per questo motivo per i brand è molto allettante trasmettere una pubblicità in uno dei (tanti) intervalli che ci sono durante la partita: quest’anno alcuni hanno pagato addirittura 8 milioni di dollari (circa 7,7 milioni di euro) per piazzare uno spot di 30 secondi durante la partita tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, trasmessa da FOX. Qui ce ne sono un po’ tra i migliori; il primo è quello della Nike, che ha rifatto uno spot per il Super Bowl 27 anni dopo l’ultima volta, con protagoniste alcune tra le migliori atlete al mondo.

Nike

con Caitlin Clark, Sha’Carri Richardson, Jordan Chiles, Jordan Chiles, A’ja Wilson, Sabrina Ionescu e Aryna Sabalenka

Stella Artois

con David Beckham e Matt Damon

Uber Eats

con Matthew McConaughey, Greta Gerwig, Charli XCX, Martha Stewart, Sean Evans e Kevin Bacon

RayBan x Meta

con Chris Hemsworth, Chris Pratt e Kris Jenner

Hellmann’s

con Meg Ryan, Billy Crystal e Sydney Sweeney

Reese’s

Pringles

con Adam Brody

Ritz

con Aubrey Plaza, Michael Shannon e Bad Bunny

GoDaddy

con Walton Goggins

Lay’s