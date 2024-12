Sport da vedere in tv durante le feste di Natale

Oltre a panettoni, difficili discussioni politiche coi parenti e film di Natale più o meno scontati da vedere, per chi non lavora durante le feste di Natale c’è anche molto sport da vedere, in tv oppure in streaming sul pc o sul telefono. C’è parecchia roba, e quindi abbiamo messo insieme una selezione di cose sportive che si possono vedere tra il 25 dicembre e il 6 gennaio.

Mercoledì 25 dicembre (fino a notte fonda)

Come da tradizione, il giorno di Natale si giocano tante partite di basket NBA (il campionato maschile statunitense): quest’anno ce ne sono cinque, tutte a orari diversi e consecutive, quindi praticamente chi vuole può mettersi davanti a uno schermo alle 18, orario di inizio di New York Knicks-San Antonio Spurs, e restarci fino alla mattina del giorno dopo, visto che Golden State Warriors-Los Angeles Lakers (sì, Stephen Curry contro LeBron James) comincia alle 4:30 di notte ora italiana. L’NBA, che negli Stati Uniti sta avendo un calo di ascolti ma all’estero è sempre più seguita, in Italia viene trasmessa da Sky (e la sua piattaforma di streaming Now) oppure dalla piattaforma dell’NBA, per chi ha acquistato un “league pass”.

Aggiungete sei ore per sapere l’orario italiano di inizio

Giovedì 26 e venerdì 27 dicembre

Gli appassionati e le appassionate di calcio sanno che lo sport nel giorno di Santo Stefano è soprattutto la Premier League, il campionato inglese. Pare che in Inghilterra si giochi a calcio il 26 dicembre sin dal 1888, in quello che viene chiamato “Boxing Day”, “giorno della scatola” (dei regali e degli avanzi di cibo, qui ne spiegavamo le origini); quest’anno ci sono otto partite il 26 e due il 27, molte delle quali trasmesse da Sky e Now. Per i meno esterofili invece da qualche anno anche la Serie B italiana gioca il 26 e si può vedere in tv (su DAZN o Amazon): ci saranno tutte e dieci le partite, da Pisa-Sassuolo (terza classificata contro prima) alle 12:30 fino a Sampdoria-Carrarese alle 20:30.

Il 26 dicembre giocano i principali campionati italiani di pallavolo, la Superlega maschile e la Serie A femminile. Ci sono diverse partite attese in programma, che si vedono su DAZN e alcune anche in chiaro, su Rai Sport. C’è anche l’Eurolega di basket, con la partita tra Olimpia Milano e Olympiacos (ore 20:30, su Sky e su Now), mentre l’altra squadra italiana, la Virtus Bologna, gioca il 27 contro l’ASVEL Lyon-Villeurbanne (sempre alle 20:30 e sempre su Sky e Now).

Sabato 28 e domenica 29 dicembre

Nel weekend tra Natale e Capodanno ci sono vari eventi sportivi da guardare. C’è la Serie A maschile di calcio, con tre partite molto attese in particolare: sabato sera si affrontano due tra le squadre più convincenti del campionato, la Lazio e l’Atalanta, mentre domenica alle 18 c’è Juventus-Fiorentina e alle 20:45 Milan-Roma.

Le gare maschili di Coppa del Mondo di sci si tengono a Bormio sulla famosa pista Stelvio; sabato c’è la discesa libera, domenica il Super G: entrambe le gare cominciano alle 11:30 e si vedono su Eurosport e sulla Rai. Le gare femminili invece si terranno in Austria e prevedono sabato lo slalom gigante (prima manche alle 10, seconda alle 13) e domenica lo slalom speciale (prima manche alle 10:30, seconda alle 13:30).

Sabato 28 alle 16 c’è anche un’interessante partita di rugby da guardare, quella tra Zebre Parma e Benetton Treviso, le uniche due squadre italiane che partecipano allo United Rugby Championship, un campionato a 16 squadre in cui ce ne sono di gallesi, irlandesi, scozzesi e, da tre anni, anche quattro sudafricane (la partita si vede su Sky e Now). Anche il campionato statunitense di football americano (l’NFL) non si ferma durante le vacanze: il 29 dicembre c’è l’attesa partita tra Green Bay Packers e Minnesota Vikings, due tra le migliori squadre (si vede su DAZN).

Zebre e Benetton si sono affrontate anche il 21 dicembre: è stata una partita molto equilibrata

Lunedì 30 e martedì 31 dicembre, mercoledì 1 gennaio

Oltre che in NBA, anche in Premier League ci sono partite praticamente tutti i giorni delle vacanze natalizie: lunedì 30 ce ne sono 3, mentre l’Arsenal di Mikel Arteta gioca il giorno di Capodanno alle 18:30 in casa del Brentford. Per il resto i giorni a cavallo di Capodanno sono i più tranquilli: si può anche pensare di uscire di casa e vedere persone che non siano sportivi e sportive in televisione.

Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio

Dall’anno scorso la Supercoppa italiana di calcio non si gioca solo tra la squadra che ha vinto il precedente campionato e quella che ha vinto la precedente Coppa Italia, ma anche tra le seconde classificate dei due tornei. Vi partecipano quindi quattro squadre e si fanno semifinali e finali. Il 2 gennaio alle 20 c’è Inter-Atalanta, il 3 gennaio alla stessa ora Juventus-Milan. Le partite di questo piccolo torneo si giocano in Arabia Saudita e sono trasmesse in chiaro su Mediaset, da Canale 5 o sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity.

Il 3 gennaio si tiene la finale dei Mondiali di freccette (e nei giorni precedenti i quarti e le semifinali), che è sempre molto spettacolare e divertente da vedere, anche e soprattutto per quello che succede tra il pubblico. In Italia non li trasmette più DAZN, ma si possono vedere in streaming sulla piattaforma PDC TV, con il commento in italiano dai quarti di finale in poi.

Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio

Con l’arrivo del weekend ricominciano i soliti appuntamenti, quindi i vari campionati di pallavolo, di basket, di calcio, la Coppa del Mondo di sci, eccetera. Il 5 gennaio alle 17:30 c’è Liverpool-Manchester United, una grande classica del calcio inglese, anche se in questo momento il Liverpool ha quasi il doppio dei punti in classifica; il 6 gennaio c’è la finale della Supercoppa italiana tra le vincenti delle due semifinali (sempre in Arabia Saudita, e sempre trasmessa da Mediaset).