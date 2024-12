Film che possono mettere d’accordo tutti a Natale

Basta un’ambientazione natalizia a fare di un film “un film di Natale”? Anche se la trama ha poco o niente di natalizio, come nel caso dei Gremlins o di Die Hard? E perché ci sono film che invece non hanno niente a che vedere col Natale, ma sono perfetti per essere visti in quei giorni lì, in cui bisogna mettere d’accordo parenti di età e vite diversissime, in modo che passino tutti due ore a godersi la stessa cosa?

Per dare un piccolo contributo a un dibattito forse poco importante, ma senz’altro di stringente attualità, abbiamo raccolto venti film disponibili sulle principali piattaforme di streaming, a vario titolo adatti alle visioni collettive nei giorni delle feste. In quanto classici famigliari o in quanto natalizi nei fatti o almeno nello spirito, e il più possibile trasversali per età di riferimento e senso dell’umorismo richiesto. Che siano di poco impegno, di sicuro, ma non solo di buoni sentimenti: non è detto che in questo periodo non si possa cercare anche altro, come esplosioni, mostri fantastici, o ancora storie d’amore. In fondo serve un film che possa soddisfare tutti, o perlomeno non scontenti troppo nessuno: se siete voi a sceglierlo in una circostanza così delicata, sarà già un buon risultato.

I banditi del tempo (Amazon Prime, Tim Vision)

È il terzo film diretto da Terry Gilliam, e racconta di un bambino che viene coinvolto in una serie di viaggi spazio temporali da un gruppo di nani. È divertente e inventivo come tutti i film di Terry Gilliam, e una buona alternativa ad altri film al confine tra l’avventura e il fantastico molto più famosi, come Indiana Jones o La storia infinita.

Hocus Pocus (Disney+, Tim Vision)

Una commedia a tema streghe leggera e scanzonata, che negli anni è diventata un piccolo cult del genere: diretta da Kenny Ortega, parla delle sorelle Sanderson, Mary, Sarah e Winifred, e del loro tentativo di rapire la piccola Emily Binx per prendere la sua linfa vitale e ottenere un aspetto più giovane.

S.O.S. Fantasmi (Amazon Prime)

È una rivisitazione del Canto di Natale, un famoso racconto di Charles Dickens, e fu il film che riportò al cinema Bill Murray dopo quattro anni di inattività. Nel film Murray interpreta Francis Xavier Cross, un impresario teatrale cinico e con un grande senso degli affari: proprio come accade a Ebenezer Scrooge nel romanzo di Dickens, anche Cross assiste alla visita di tre fantasmi che lo fanno riflettere sulla sua vita.

Il club delle prime mogli (Paramount +)

In questo film del 1996 Goldie Hawn, Diane Keaton e Bette Midler interpretano tre donne, amiche dai tempi del college, che si rincontrano dopo la fine dei rispettivi matrimoni. I mariti le hanno lasciate per donne più giovani (una delle quali è interpretata da Sarah Jessica Parker) e loro decidono di allearsi e farla pagare ai loro ex. Nel film compare anche Ivana Trump, la prima moglie del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che interpreta sé stessa e lascia le protagoniste con questo consiglio: «Non prendetevela, prendetevi tutto!».

Pomi d’ottone e manici di scopa (Disney+, Tim Vision, Amazon Prime)

Un altro buon candidato è Pomi d’ottone e manici di scopa, film del 1971 con Angela Lansbury (quella di La signora in giallo), girato con una tecnica mista tra live action (cioè gli attori veri) e animazione. La storia è ambientata durante la Seconda guerra mondiale, un po’ nella campagna inglese, un po’ a Londra, un po’ su un’isola abitata solo da animali magici: tre ragazzini vengono affidati a una signora che all’inizio giudicano un po’ noiosa, finché non scoprono che è un’apprendista strega e sa volare su una scopa.

Miracolo nella 34ª strada (Disney+)

Uscito nel 1994 come remake di un classico di cinquant’anni prima, è uno dei film più famosi, se non il più famoso in assoluto, sulla figura di Babbo Natale. Il protagonista è Kris Kringle (Richard Attenborough), un uomo che viene assunto per lavorare come Babbo Natale in un grande magazzino, e che man mano si convince di esserlo per davvero.

Die Hard – Trappola di cristallo (Disney+)

È uno dei film d’azione più conosciuti e apprezzati di sempre, diventato con il tempo iconico, citato e imitato in moltissimi altri film. È il primo dei tanti film con protagonista John McClane, il poliziotto di New York interpretato da Bruce Willis, e il più famoso di tutti. In Die hard – Trappola di cristallo McClane deve cercare di liberare un gruppo di persone prese in ostaggio mentre stavano partecipando a una festa in un grattacielo di New York. Il cattivo è Alan Rickman. Da qualche anno su Internet è iniziato un dibattito che contrappone due fazioni: chi lo considera un film di Natale, e chi proprio non ce la fa: questo perché, pur essendo ambientato durante la vigilia di Natale e pur contenendo molti riferimenti alle feste natalizie, è piuttosto violento e sboccato.

Love Actually – L’amore davvero (Netflix)

Da un lato c’è chi lo ama e lo considera un appuntamento natalizio irrinunciabile, dall’altro chi lo detesta reputandolo eccessivamente sdolcinato e pieno di cliché. Fatto sta che Love Actually è una delle commedie natalizie più famose di sempre: racconta di un intreccio di nove storie di amori e relazioni che si svolgono contemporaneamente, a volte intrecciandosi, nelle quattro settimane precedenti al giorno di Natale. Il film dura parecchio per essere una commedia romantica (2 ore e un quarto), e quando uscì al cinema fu un successo di incassi.

Mamma, ho perso l’aereo (Disney+)

Uscito nel 1990 e diventato uno dei più classici film di Natale, parla di Kevin McCAllister, un bambino di 9 anni che viene lasciato a casa per sbaglio mentre i genitori e il resto della famiglia partono per le vacanze, e che in questo modo impedisce a due ladri di svaligiare la casa.

Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre (Disney+)

Uscito nel 1993 e interpretato tra gli altri da Robin Williams, Sally Field e Pierce Brosnan, racconta la storia di un attore che ha da poco divorziato dalla moglie, e che si traveste da governante per poter rimanere vicino ai suoi figli. Non viene quasi mai annoverato tra le commedie natalizie, ma fa il suo: dura il giusto, è divertente, ha battute brillanti ed è il classico film per tutti.

Gremlins (Amazon Prime, Now)

Prodotto da Steven Spielberg e diretto da Joe Dante, è diventato un film di culto sin dalla sua uscita nel 1984. Parla di un gruppo di piccoli mostriciattoli che si trasformano in mostri incontrollabili: per immaginarli e rappresentarli, lo sceneggiatore Chris Columbus prese spunto da alcune leggende di folklore legate al mondo dell’aviazione, e che negli anni Quaranta erano state rese popolari da un romanzo del famoso scrittore britannico Roald Dahl.

Harry ti presento Sally (Amazon Prime)

Nelle commedie romantiche c’è spesso un qualche ostacolo che impedisce ai due protagonisti di entrare in contatto: due famiglie che si odiano, un divario di classe, una distanza eccessiva e così via. Harry ti presento Sally, invece, propone qualcosa di più essenziale: parla di un uomo e una donna che all’inizio non si piacciono e non se ne curano, poi si incontrano un paio di volte in quindici anni senza dare apparentemente troppo peso alla cosa, poi diventano amici e infine marito e moglie. È un film semplice, ma che è ancora oggi estesamente ricordato per la sceneggiatura eccezionale di Nora Ephron.

Non ci resta che piangere (Paramount +, Amazon Prime, Netflix)

Il più famoso film italiano sui viaggi nel tempo uscì quattro giorni prima del Natale 1984, e consegnò alcune battute al repertorio di quelle entrate nel canone della commedia italiana: «ricordati che devi morire», «bisogna provare, provare, provare» e «due personcine per bene, noi siamo personcine per bene», solo per citarne alcune.

Edward mani di forbice (Disney +)

La prima di molte collaborazioni tra Tim Burton e Johnny Depp: è ricordato soprattutto per la memorabile caratterizzazione estetica e caratteriale di quest’ultimo, con la faccia pallida, le cicatrici, i capelli tutti arruffati. Il suo personaggio era quasi muto, ma era anche così affascinante che lo spettatore sperava – poco razionalmente – che avrebbe avuto qualche speranza con la protagonista femminile, interpretata da Winona Ryder.

School of Rock (Now)

Il film perfetto per i nostalgici del rock, quelli che vogliono far conoscere i Led Zeppelin ai nipotini ossessionati dalla trap e dalla musica fatta “senza gli strumenti”. I protagonisti sono Jack Black, che interpreta uno svogliato professore di scuole elementari, e gli alunni della sua classe, che mettono su una band per partecipare a un concorso.

Big Fish – Le storie di una vita incredibile (Amazon Prime)

La storia è questa, in estrema sintesi: Edward Bloom è un padre che ha l’abitudine di raccontare lunghe storie riguardanti la sua vita, talmente intricate da apparire esagerate, quando non direttamente irreali; la principale persona a cui le racconta è suo figlio Will, che però stenta a credergli e lo considera un ciarlatano. Will tornerà sui suoi passi dopo un peggioramento delle condizioni di salute del padre, scoprendo che quelle storie non erano poi così campate per aria.

Nightmare Before Christmas (Disney+, Tim Vision)

Anche se la regia è di Henry Selick, la maggior parte delle persone considera Nightmare Before Christmas un film di Tim Burton, che in effetti ha scritto il soggetto, creato tutti i personaggi e contribuito a caratterizzarne lo stile. È forse il film più celebre di sempre tra quelli realizzati con la tecnica dello stop motion, ed è incentrato su un personaggio memorabile: Jack Skeletron, il re delle zucche che abita nel mondo di Halloween ma che un giorno si imbatte nel parallelo mondo del Natale.

Una maratona di Harry Potter (Netflix, Amazon)

Pur non essendo “natalizi” in senso stretto, i 7 film della saga di Harry Potter sono una soluzione d’intrattenimento particolarmente adatta alle feste. Sono film molto lunghi, tutti di durata superiore alle due ore, e anche per questo motivo si prestano molto bene a una “maratona”.

Qualche consiglio disneyano (Disney+)

Tutti i classici Disney sono potenzialmente adatti al Natale, ma alcuni lo sono più di altri: uno di questi è Canto di Natale di Topolino, una storia di redenzione natalizia che coinvolge il burbero e taccagno Zio Paperone. Ma altre scelte interessanti potrebbero essere In viaggio con Pippo, un road movie simpatico e commovente con protagonisti Pippo e suo figlio Max, e un classicone come Robin Hood, che fu un riciclo ma che alla fine piace un po’ a tutti. Comunque, con i Classici si casca bene in ogni caso.

E per finire, Hayao Miyazaki (Netflix)

In oltre quarant’anni il più famoso animatore giapponese e il suo Studio Ghibli hanno inventato un universo fatto di personaggi, stili e temi unici e complessi. Tutti i film di Miyazaki vanno bene per le feste, eventualmente nel formato maratona. Volendo sceglierne soltanto uno, per atmosfere e profondità di narrazione La città incantata è forse il più “natalizio” in assoluto. Racconta la storia di Chihiro Ogino, una bambina di dieci anni, e del suo viaggio in una regione bizzarra abitata da divinità, spiriti e streghe: per questo film, nel 2003 Miyazaki vinse il suo primo Oscar.