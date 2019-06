Tottenham-Liverpool, finale di Champions League, in TV e in streaming

Tottenham-Liverpool è la finale della 64ª edizione della UEFA Champions League, il più prestigioso torneo del calcio professionistico europeo. Si gioca stasera alle 21 allo stadio Metropolitano di Madrid, l’impianto di proprietà dell’Atletico inaugurato nel 2017. Il Tottenham allenato dall’argentino Mauricio Pochettino è alla prima finale di Champions della sua storia: in caso di vittoria ritornerebbe a vincere una competizione europea a distanza di 35 anni dall’ultimo successo, la Coppa UEFA del 1984. Il Liverpool è invece la squadra inglese più vincente in campo europeo: conta cinque Champions League, tre Coppe UEFA e tre Supercoppe. È alla sua seconda finale di Champions League consecutiva, dopo quella persa l’anno scorso a Kiev contro il Real Madrid. L’arbitro di stasera sarà lo sloveno Damir Skomina.

Per arrivare alla sua prima finale di Champions League il Tottenham ha concluso al secondo posto il proprio girone, dietro il Barcellona e davanti all’Inter, e poi ha eliminato in ordine Borussia Dortmund, Manchester City e Ajax. Anche il Liverpool ha concluso al secondo posto il girone, dietro il Paris Saint-Germain e davanti al Napoli. Nella fase a eliminazione diretta ha eliminato Bayern Monaco, Porto e Barcellona.

Dove vedere la finale di Champions League

Tottenham-Liverpool sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 251. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. La finale si vedrà anche in chiaro, trasmessa dalla Rai su Rai 1 e in streaming dall’applicazione o dal sito di Rai Play, raggiungibile da qui. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire Serie A, coppe e campionati esteri in streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Tottenham e Liverpool

Tottenham (4-3-1-2) Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Alli, Wanyama, Sissoko; Eriksen; Lucas, Son

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mane