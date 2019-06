Il calciatore spagnolo José Antonio Reyes è morto in un incidente stradale

La squadra di calcio del Siviglia ha dato la notizia della morte di José Antonio Reyes, calciatore spagnolo di 35 anni con una lunga carriera professionistica iniziata proprio nel Siviglia e trascorsa tra Arsenal, Real Madrid, Atletico e Benfica. Reyes è stato coinvolto in un incidente stradale in Andalusia nei pressi di Utrera, la sua città natale. Nell’ultima stagione aveva giocato in seconda divisione con l’Extremadura, dopo essere ritornato da un anno trascorso in Cina. Reyes era stato uno dei protagonisti del successo del calcio spagnolo nell’ultimo decennio, vincendo quattro Europa League (tre con il Siviglia, una con l’Atletico Madrid) e una Supercoppa UEFA. Con l’Arsenal fra il 2004 e il 2006 vinse anche una Premier League inglese e la FA Cup.

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 1, 2019