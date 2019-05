Elezioni europee, il giorno dopo

La Lega di Matteo Salvini ha stravinto le elezioni europee in Italia con il 34,4 per cento, circa il doppio del Movimento 5 Stelle, suo alleato di governo. Il Partito Democratico è arrivato secondo con il 22,7 per cento dei voti, mentre Forza Italia ha ottenuto l’8,8 per cento. Nel resto dell’Unione Europea i partiti sovranisti e populisti sono avanzati meno del previsto, mentre i blocchi tradizionali di centrodestra e centrosinistra hanno perso voti a vantaggio dei liberali e dei Verdi. Ci aspetta quindi una giornata di commenti e analisi del voto e delle sue conseguenze, ma anche di altri scrutini: si attende l’inizio di quello del Piemonte, dove gli exit poll hanno dato in netto vantaggio Cirio del centrodestra sul presidente uscente Chiamparino del centrosinistra, e quello delle amministrative in città importanti come Firenze, Bari, Bergamo, Ferrara e Livorno. Il Post seguirà gli sviluppi politici dopo il risultato delle europee e lo scrutinio delle amministrative con questo liveblog.

