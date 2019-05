I risultati delle elezioni europee in Italia

In Italia sono state scrutinate 61.375 sezioni su 61.576. La versione breve è che la Lega ha nettamente vinto le elezioni europee. Di seguito, tutti i risultati, in ordine.

Italia

Solo i partiti che hanno superato il 4 per cento partecipano alla ripartizione dei seggi

Lega – 34,34 per cento

Partito Democratico – 22,70 per cento

Movimento 5 Stelle – 17,06 per cento

Forza Italia – 8,78 per cento

Fratelli d’Italia – 6,47 per cento

+Europa-Italia in comune-PDE Italia – 3,09 per cento

Europa Verde – 2,29 per cento

La Sinistra – 1,74 per cento

Partito Comunista – 0,88 per cento

Partito Animalista – 0,60 per cento

SVP – 0,53 per cento

Popolo della Famiglia – Alternativa popolare – 0,43 per cento

Casapound Italia – Destre unite – 0,33 per cento

Popolari per l’Italia – 0,30 per cento

Partito Pirata – 0,23 per cento

Forza Nuova – 0,15 per cento

Autonomie per l’Europa – 0,07 per cento

PPA Movimento politico pensiero azione – 0,02 per cento

Estero (1.298 sezioni scrutinate su 2.355)

Partito Democratico – 35,36 per cento

Lega – 15,54 per cento

Movimento 5 Stelle – 11,04 per cento

Europa Verde – 10,97 per cento

+Europa-Italia in comune-PDE Italia – 9,88 per cento

Forza Italia – 5,06 per cento

La Sinistra – 4,34 per cento

Fratelli d’Italia – 2,61 per cento

SVP – 1,47 per cento

Partito Comunista – 1,06 per cento

Partito Animalista – 0,68 per cento

Popolo della Famiglia – Alternativa popolare – 0,52 per cento

Partito Pirata – 0,43 per cento

Casapound Italia – Destre unite – 0,39 per cento

Popolari per l’Italia – 0,39 per cento

Forza Nuova – 0,22 per cento

PPA Movimento politico pensiero azione – 0,04 per cento

Autonomie per l’Europa – 0,01 per cento

Italia Nord-occidentale (15.975 sezioni scrutinate su 15.988)

Lega – 40,70 per cento

Partito Democratico – 23,45 per cento

Movimento 5 Stelle – 11,12 per cento

Forza Italia – 8,80 per cento

Fratelli d’Italia – 5,65 per cento

+Europa-Italia in comune-PDE Italia – 3,15 per cento

Europa Verde – 2,43 per cento

La Sinistra – 1,47 per cento

Partito Comunista – 0,82 per cento

Partito Animalista – 0,65 per cento

Popolo della Famiglia – Alternativa popolare – 0,45 per cento

Popolari per l’Italia – 0,33 per cento

Casapound Italia – Destre unite – 0,33 per cento

Partito Pirata – 0,25 per cento

Autonomie per l’Europa – 0,22 per cento

Forza Nuova – 0,17 per cento



Italia Nord-orientale (11.632 sezioni scrutinate su 11.652)

Lega – 41,01 per cento

Partito Democratico – 23,79 per cento

Movimento 5 Stelle – 10,30 per cento

Forza Italia – 5,83 per cento

Fratelli d’Italia – 5,74 per cento

+Europa-Italia in comune-PDE Italia – 3,45 per cento

Europa Verde – 3,15 per cento

SVP – 2,44 per cento

La Sinistra – 1,44 per cento

Partito Comunista – 0,78 per cento

Partito Animalista – 0,60 per cento

Popolo della Famiglia – Alternativa popolare – 0,46 per cento

Casapound Italia – Destre unite – 0,31 per cento

Partito Pirata – 0,25 per cento

Popolari per l’Italia – 0,20 per cento

Forza Nuova – 0,17 per cento

PPA Movimento politico pensiero azione – 0,09 per cento

Italia centrale (11.816 sezioni scrutinate su 11.823)

Lega – 33,44 per cento

Partito Democratico – 26,82 per cento

Movimento 5 Stelle – 15,95 per cento

Fratelli d’Italia – 6,98 per cento

Forza Italia – 6,25 per cento

+Europa-Italia in comune-PDE Italia – 2,99 per cento

La Sinistra – 2,22 per cento

Europa Verde – 2,14 per cento

Partito Comunista – 1,25 per cento

Partito animalista – 0,57 per cento

Casapound Italia – Destre unite – 0,46 per cento

Popolo della Famiglia – Alternativa popolare – 0,35 per cento

Partito Pirata – 0,23 per cento

Popolari per l’Italia – 0,21 per cento

Forza Nuova – 0,12 per cento

Italia meridionale (14.829 sezioni scrutinate su 14.973)

Movimento 5 Stelle – 29,21 per cento

Lega – 23,41 per cento

Partito Democratico – 17,84 per cento

Forza Italia – 12,27 per cento

Fratelli d’Italia – 7,58 per cento

+Europa-Italia in comune-PDE Italia – 3,14 per cento

La Sinistra – 2,02 per cento

Europa Verde – 1,68 per cento

Partito Comunista – 0,81 per cento

Partito Animalista – 0,60 per cento

Popolari per l’Italia – 0,48 per cento

Popolo della Famiglia – Alternativa popolare – 0,38 per cento

Casapound Italia – Destre unite – 0,27 per cento

Partito Pirata – 0,17 per cento

Forza Nuova – 0,15 per cento

Italia insulare (scrutinio terminato)

Movimento 5 Stelle – 29,85 per cento

Lega – 22,42 per cento

Partito Democratico – 18,48 per cento

Forza Italia – 14,77 per cento

Fratelli d’Italia – 7,28 per cento

+Europa-Italia in comune-PDE Italia – 1,94 per cento

La Sinistra – 1,64 per cento

Europa Verde – 1,27 per cento

Partito Comunista – 0,56 per cento

Popolo della Famiglia – Alternativa popolare – 0,53 per cento

Partito Animalista – 0,47 per cento

Casapound Italia – Destre unite – 0,25 per cento

Popolari per l’Italia – 0,23 per cento

Partito Pirata – 0,17 per cento

Forza Nuova – 0,12 per cento