Le prime proiezioni sulle elezioni europee in Italia

Le prime proiezioni sui risultati delle elezioni europee in Italia attribuiscono alla Lega un risultato nettamente superiore al 30 per cento, che sarebbe un gran successo per Matteo Salvini. Il Partito Democratico sembra invece piuttosto saldamente il secondo partito, con uno o due punti di vantaggio sul Movimento 5 Stelle, che potrebbe non superare il 20 per cento, un risultato in drastico calo rispetto a quello delle politiche del 2018. Forza Italia sembra sotto la soglia del 10 per cento, quella che Silvio Berlusconi avrebbe potuto considerare un buon risultato, mentre Fratelli d’Italia è intorno al 6 per cento. +Europa è data di poco sotto la soglia di sbarramento del 4 per cento, Europa Verde e la Sinistra ampiamente sotto.

SWG per La7, con 46% di copertura:

Lega 34,1%

PD 22%

M5S 18%

FI 8,5%

FdI 6,4%

+Europa 3,2%

Europa Verde 2,4%

Sinistra 1,7%

Altri 3,6%

OPINIO per Rai, con 21% di copertura:

Lega 32,1%

PD 22%

M5S 19,5%

FI 9,4%

FdI 5,8%

+Europa 3,2%

Europa Verde 2,2%

Sinistra 1,8%

Altri 3,8%

Tecnè per Mediaset, con 45% di copertura:

Lega 32,8%

PD 21,8%

M5S 19,4%

FI 9,1%

FdI 6,1%

+EU 3,4%

SIN 2,1%

Altri 5,3%

A differenza degli exit poll, le proiezioni sono previsioni statistiche del risultato elettorale basate su un campione ridotto di seggi: si basano quindi sui voti veri, e non sui sondaggi.