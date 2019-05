I test per capire chi votare alle europee

Tra meno di una settimana si vota per le elezioni europee, ma se ancora non avete deciso per quale partito e quali candidati votare, forse vi occorre uno di quei test a risposta multipla per capire quale partito potrebbero fare al caso vostro. La redazione Konrad del Post ne ha provati diversi e ne ha scelti tre, tutti in italiano, tutti apparentemente affidabili. Nel caso, una volta che avete capito qual è il partito o il candidato che più vi rappresenta potete andare a controllare il suo programma qui.

Un consiglio: controllate sempre quali dati personali siete disposti a concedere agli autori dei test.

Politico

Questo test è stato sviluppato da Vote Watch Europe, uno dei più rispettati centri studi europei, e pubblicato sulla sezione del sito di Politico dedicata alle elezioni europee. Bisogna rispondere a 25 domande, basate su 25 argomenti affrontati dal Parlamento Europeo nell’ultima legislatura come l’esercito comune europeo, la regolamentazione dei lavori occasionali o l’introduzione di una tassa sulla plastica usa e getta. Si può scegliere anche il grado di importanza di ciascuna questione. Le risposte vengono poi confrontate con quelle date dai candidati nazionali e europei e dai parlamentari della scorsa legislatura. Sono ordinate in base a percentuali di affinità: così che potrete sapere come la pensa rispetto a voi un candidato della Lega, o uno di +Europa o del partito di governo polacco Diritto e Giustizia (PiS).

Sole 24 ore

Il sito del Sole 24 Ore ospita EuandI2019, un quiz sviluppato dall’Istituto Universitario Europeo di Firenze e l’Università di Lucerna in Svizzera. È composto da 22 domande, perlopiù su temi generali di natura europea: nella schermata finale permette anche di assegnare alcune priorità. Nei risultati sono compresi anche i principali partiti degli altri paesi europei: un redattore di Konrad ha ottenuto un altissimo grado di compatibilità con un misterioso partitino lussemburghese.

YouTrend

Il sito di sondaggi e analisi politiche YouTrend ha pubblicato un test di 28 domande che spaziano da temi nazionali ad altri più europei. Per ogni argomento si può dare un voto da 1 a 5, dove 1 indica che si è molto in disaccordo con una frase e 5 molto d’accordo. Alla fine del test vengono mostrati i tre partiti italiani con più affinità e quelli con meno punti in comune.

