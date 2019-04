Le prime pagine francesi sull’incendio a Notre-Dame

L’incendio di Notre-Dame di Parigi compare con una inevitabile omogeneità sulle prime pagine francesi (così come su quelle italiane): quasi tutte hanno scelto una foto simile della guglia ottocentesca in fiamme, poco prima del crollo, e in molti l’hanno accompagnata con il gioco di parole Notre-Drame (il nostro dramma). Tra chi si distingue un po’ c’è Le Télégramme con un “Impensable”, La Croix con “Le coeur en cendres” (Il cuore in cenere), e Le Parisien con Notre-Dame des larmes (Nostra signora delle lacrime), mentre Libération Champagne sceglie un “Notre D(r)ame de Paris”

