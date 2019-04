Il video del crollo della guglia di Notre-Dame

Il danno più grave dell’incendio che lunedì sera ha distrutto parte della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, una delle chiese più famose del mondo, è stato il crollo della grande guglia che sormontava le due arcate principali della cattedrale. La guglia era nota ai francesi come La flèche (che in francese significa sia “guglia” che “freccia”) ed è un elemento tipico dello stile gotico, una specie di sottile torre a punta. Ne era stata aggiunta una alla struttura della cattedrale di Notre-Dame nel XIII secolo, che poi fu smontata nel Settecento; questa era stata costruita fra il 1859 e il 1860 dal celebre architetto francese Viollet-le-Duc. Era uno degli elementi più riconoscibili della cattedrale, era alta 93 metri e la sua struttura era composta da 500 tonnellate di legno, 250 di piombo.

