L’incendio a Notre-Dame è stato spento

Martedì mattina il grande incendio che ha bruciato parte della cattedrale di Notre-Dame di Parigi è stato completamente spento, hanno detto i vigili del fuoco: la situazione era sotto controllo fin dalla tarda notte di lunedì. La grande guglia e due terzi del tetto sono andati distrutti ieri sera, quando per un po’ si era pensato potesse bruciare l’intera cattedrale: non è stato così, e martedì mattina si stanno valutando quali siano i danni alla struttura, che comunque ha retto. Le opere d’arte conservate nella cattedrale si sono salvate. La procura di Parigi ha aperto un’indagine per incendio colposo, e la polizia si sta concentrando sull’ipotesi che il fuoco sia cominciato per via dei lavori di restauro che erano in corso intorno alla guglia.

