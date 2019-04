Game of Thrones, la serie televisiva fantasy di HBO, è iniziata domenica con la trasmissione del primo episodio dell’ottava e ultima stagione. L’episodio 8×01 è stato trasmesso domenica notte negli Stati Uniti e in contemporanea in Italia da Sky in lingua originale e sottotitolato. Il canale Sky Atlantic lo ha trasmesso anche lunedì sera, sempre in lingua originale, e lo farà nuovamente (anche in streaming) stasera alle 23, mercoledì all’una di notte, giovedì alle 20.10 e poi per tutto il resto della settimana, fino al prossimo episodio.

Game of Thrones in streaming e on demand

In Italia tutta l’ottava stagione di Game of Thrones si potrà vedere in esclusiva su Sky. Ciascuno dei sei episodi previsti sarà trasmesso in contemporanea con gli Stati Uniti e poi in replica nell’arco della settimana. È prevista anche la trasmissione in streaming e on demand sulle piattaforme online Sky Go e Now TV, dove le puntate sono disponibili dalle prime ore del mattino di ogni lunedì. Gli episodi in italiano verranno invece trasmessi con una settimana di ritardo dall’originale. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky può comunque sfruttare la prova gratuita di due settimane e poi pagare 9,99 euro per un mese di visione dei canali d’intrattenimento in diretta e on demand. L’ultimo episodio della stagione conclusiva sarà trasmesso il 19 maggio.

Game of Thrones parla delle guerre per il dominio di un continente. È ambientato in un medioevo fantasy e mentre gli umani lottano tra loro c’è un esercito di zombie che incombe, e contro cui si dovrà lottare. Ci sono combattimenti, effetti speciali e draghi; ma ci sono anche tanti dialoghi, complotti, alleanze, intrighi e intriganti giochi di potere, come si dice. Nel mondo immaginario in cui si svolgono le vicende di Game of Thrones ci sono quattro continenti, ma ce ne interessa soprattutto uno: si chiama Westeros e nella forma ricorda il Regno Unito. È diviso in sette regni che sono una specie di federazione, amministrati dalla capitale nota come Approdo del Re.