I sorteggi di Champions League in TV e in streaming

I sorteggi dei quarti di finale di Champions League iniziano oggi alle 12 — un’ora prima di quelli di Europa League — presso la sede svizzera della UEFA. Stabiliranno le quattro partite del terzultimo turno del più ambito torneo del calcio europeo. Ci partecipano le migliori otto squadre di questa stagione: Juventus, Barcellona, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Ajax e Porto. I sorteggi saranno liberi, senza nessuna limitazione, ma con una novità: stabiliranno anche gli accoppiamenti per le semifinali.

La Juventus partecipa ai sorteggi dei quarti di finale per il terzo anno consecutivo ed è l’unica italiana presente dopo l’eliminazione della Roma. Il campionato più rappresentato è invece quello inglese, con quattro squadre (per Manchester United e City è stata imposta l’unica piccola limitazione dei sorteggi: non potranno giocare in casa nella stessa settimana per ragioni di ordine pubblico).

Dove vedere i sorteggi di Champions

I sorteggi dei quarti di finale di Champions League verranno trasmessi in diretta dal sito della UEFA (raggiungibile da qui) e in Italia anche da Sky su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203). In streaming si potranno seguire tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare un pass giornaliero al prezzo di 7,99 euro. Nessuna rete li trasmetterà in chiaro. Il Post li seguirà con aggiornamenti in diretta qui.

Dopo circa un’ora (alle 13) Sky trasmetterà in diretta anche i sorteggi dei quarti di finale di UEFA Europa League: anche lì ci sarà solo una squadra italiana, il Napoli, tra le favorite per la vittoria della coppa insieme a Chelsea e Arsenal.

Le date da segnarsi

I quarti di finale di andata si disputeranno tra il 9 e il 10 aprile, quelli di ritorno tra il 16 e il 17 dello stesso mese. Le semifinali di andata sono in programma invece tra il 30 aprile e il primo maggio; i ritorni tra il 7 e l’8. La finale si giocherà la sera del primo giugno allo stadio Metropolitano di Madrid, in Spagna.