Napoli-Arsenal ai quarti di Europa League

I sorteggi dei quarti di finale di UEFA Europa League 2019 si sono tenuti oggi nella sede della UEFA a Nyon, dopo quelli di Champions League. Hanno stabilito le quattro partite del terzultimo turno del torneo, che verranno disputate ad aprile. I sorteggi erano liberi, senza nessuna limitazione, ma con una novità: come per la Champions League, hanno stabilito anche gli accoppiamenti per le semifinali.

Le partite sorteggiate dei quarti di finale:

Napoli – Arsenal

Villarreal – Valencia

Benfica – Eintracht Francoforte

Slavia Praga – Chelsea

Curiosità sull’Europa League

Dopo l’eliminazione dell’Inter, il Napoli è rimasta l’unica squadra italiana in corsa nel torneo, dove viene data tra le favorite insieme ad Arsenal e Chelsea. Con i due club londinesi, che si aggiungono ai quattro in Champions League, il campionato inglese è ora quello più rappresentato nelle coppe europee, cosa che all’Inghilterra non succedeva dal 1971. Dopo sei vittorie negli ultimi dieci anni, in questa stagione la Spagna potrebbe invece rimanere a secco. Il Siviglia, vincitore di tre edizioni consecutive del torneo fra il 2014 e il 2016, è stato infatti eliminato a sorpresa dallo Slavia Praga. Di spagnole in corsa rimangono Valencia e Villarreal: quest’ultima, nonostante la buona coppa disputata, in campionato sta rischiando la retrocessione.