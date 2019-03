I sorteggi dei quarti di Champions League in diretta

I sorteggi dei quarti di finale di UEFA Champions League 2019 si tengono oggi a partire da mezzogiorno nella sede della UEFA a Nyon, in Svizzera. Verranno trasmessi in diretta streaming e con aggiornamenti in tempo reale in questa pagina. I sorteggi stabiliranno le quattro partite del terzultimo turno del più ambito torneo del calcio europeo. Ci partecipano le migliori otto squadre di questa stagione: Juventus, Barcellona, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Ajax e Porto. I sorteggi saranno liberi, senza nessuna limitazione, ma con una novità: stabiliranno anche gli accoppiamenti per le semifinali, quindi ciascuna squadra estratta conoscerà anche le eventuali avversarie nei turni successivi.

Curiosità sui sorteggi

La Juventus partecipa ai sorteggi dei quarti di finale per il terzo anno consecutivo ed è l’unica italiana presente dopo l’eliminazione della Roma. Il campionato più rappresentato è invece quello inglese, con quattro squadre: non se ne avevano così tante dalla stagione 2008/09, edizione che però fu vinta dal Barcellona in finale contro il Manchester United. Il Barcellona è rimasta l’unica spagnola ancora in corsa dopo le eliminazioni di Real Madrid e Atletico agli ottavi. Era invece dal 2007 che il campionato olandese non portava una squadra ai quarti: allora fu il PSV Eindhoven. L’assenza dell’Ajax dai quarti è durata sedici anni.

Fra i club ancora in gioco ci sono sei vincitori di almeno una edizione di UEFA Champions League. Le uniche due a non averne ancora vinta una sono il Tottenham e il Manchester City (quest’ultima è tra le grandi favorite per l’edizione in corso). Il numero complessivo di Champions League vinte dalle squadre qualificate ai quarti è pari a ventuno: cinque a testa per Barcellona e Liverpool, quattro per l’Ajax, tre per il Manchester United e due per Juventus e Porto.

Le date da segnarsi

I quarti di finale di andata si disputeranno tra il 9 e il 10 aprile, quelli di ritorno tra il 16 e il 17 dello stesso mese. Le semifinali di andata sono in programma invece tra il 30 aprile e il primo maggio; i ritorni tra il 7 e l’8. La finale si giocherà la sera del primo giugno allo stadio Metropolitano di Madrid, in Spagna.

Orario e diretta dei sorteggi

I sorteggi dei quarti di finale di Champions League verranno trasmessi in diretta dal sito della UEFA (raggiungibile da qui) e in Italia anche da Sky su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203). In streaming si potranno seguire tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Nessuna rete li trasmetterà in chiaro. Il Post li seguirà con aggiornamenti su questa pagina.

Dopo circa un’ora (alle 13) Sky trasmetterà in diretta anche i sorteggi dei quarti di finale di UEFA Europa League: anche lì ci sarà solo una squadra italiana, il Napoli, tra le favorite per la vittoria della coppa insieme a Chelsea e Arsenal.