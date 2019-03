La Roma è stata eliminata dalla Champions League

La Roma ha perso 3-1 contro il Porto nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League ed è stata eliminata dal torneo per aver subito un gol in più fra andata e ritorno (in casa aveva vinto 2-1). I tempi regolamentari si sono conclusi sul risultato di 2-1 per il Porto, a segno nel primo tempo con Soares e nel secondo con Marega. La Roma era riuscita a portare la partita ai supplementari grazie al calcio di rigore segnato da Daniele De Rossi nel primo tempo, ma al 117mo minuto supplementare il Porto ha realizzato il gol della qualificazione su calcio di rigore dell’ex terzino dell’Inter Alex Telles.

Nell’altra partita della serata, il Manchester United ha eliminato il Paris Saint-Germain ribaltando la sconfitta per 2-0 subita all’andata.