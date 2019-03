Il Manchester United ha eliminato il Paris Saint-Germain e si è qualificato ai quarti di Champions League

Il Manchester United ha battuto 3-1 il Paris Saint-Germain nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si è qualificato ai quarti ribaltando la sconfitta per 2-0 subita all’andata grazie ai gol segnati in trasferta. A Parigi lo United è andato in vantaggio dopo due minuti con il belga Romelu Lukaku. Il PSG ha pareggiato poco dopo con lo spagnolo Juan Bernat, ma lo United è riuscito a portarsi nuovamente in vantaggio alla mezzora di gioco, di nuovo con Lukaku. L’ultimo gol, decisivo per la qualificazione, è stato segnato al quarto minuto di recupero, su calcio di rigore per fallo di mano, da Marcus Rashford.

Nell’altra partita della serata, il Porto ha eliminato la Roma battendola 3-1.