Serie A, le partite della 19ª giornata

La diciannovesima giornata del campionato di Serie A è in programma interamente oggi. È iniziata all’ora di pranzo con la vittoria della Juventus contro la Sampdoria e si concluderà alle 20.30 con il posticipo serale Milan-Spal. La diciannovesima giornata è l’ultimo turno del girone di andata: significa che una volta terminato saremo esattamente a metà campionato. Sarà anche l’ultimo turno dell’anno prima della sosta invernale: il campionato riprenderà poi il 19 gennaio con la prima giornata di andata, mentre tra il 12 e il 13 gennaio le squadre di Serie A saranno impegnate in Coppa Italia. Oggi non sono in programma incontri particolarmente attesi, ma ci sono tante partite interessanti che potrebbero riservare qualche sorpresa.

Sabato

12.30

[Sky] Juventus – Sampdoria 2 – 1

15.00

[Sky] Chievo – Frosinone

[Sky] Empoli – Inter

[Dazn] Genoa – Fiorentina

[Sky] Lazio – Torino

[Dazn] Parma – Roma

[Sky] Sassuolo – Atalanta

[Sky] Udinese – Cagliari

18.00

[Sky] Napoli – Bologna

20.30

[Dazn] Milan – Spal

La Juventus è già matematicamente campione d’inverno della Serie A e con la vittoria contro la Sampdoria ha stabilito il record di punti ottenuti in un girone di andata. Se dovesse continuare di questo passo, a fine campionato potrebbe anche riuscire a battere il record di punti assoluto in un campionato di Serie A: quello di 102 stabilito nel 2014 sotto la guida di Antonio Conte.

La classifica della Serie A:

1) Juventus 53*

2) Napoli 41

3) Inter 36

4) Lazio 31

————————————

5) Sampdoria 29*

6) Milan 28

7) Roma 27

————————————

8) Torino 26

9) Atalanta 25

10) Fiorentina 25

11) Sassuolo 25

12) Parma 25

13) Cagliari 20

14) Genoa 19

15) Spal 17

16) Empoli 16

17) Udinese 15

————————————

18) Bologna 13

19) Frosinone 10

20) Chievo Verona 5**

* Una partita in più

** Penalizzazione -3