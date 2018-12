Parma-Roma in streaming e in diretta TV

Parma-Roma è una delle sette partite della diciannovesima giornata di Serie A in programma oggi pomeriggio alle ore 15. Si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma ed entrambe le squadre arrivano da una vittoria nell’ultimo turno. Il Parma ha vinto in trasferta a Firenze ed è in piena corsa per l’Europa League a pochi mesi dalla promozione dalla Serie B. La Roma invece ha battuto in casa il Sassuolo e ha recuperato qualche punto riportandosi in corsa per la qualificazione alla Champions League.

Parma-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Dazn è accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le formazioni di Parma-Roma

Parma (4-3-3) Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Stulac, Rigoni; Gervinho, Inglese, Biabiany

Roma (4-2-3-1) Olsen; Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko