La Juventus ha stabilito il record di punti ottenuti in un girone di andata di Serie A

Con la vittoria per 2-1 contro la Sampdoria nella diciannovesima giornata di Serie A, la Juventus ha concluso il girone di andata della stagione 2018/19 con 53 punti e ha battuto il suo precedente record di 52 punti in diciannove partite stabilito una prima volta nel 2006 e poi eguagliato nel 2014. La Juventus ha terminato l’andata con un impressionante numero di vittorie: diciassette in diciannove partite, con soli due pareggi e nessuna sconfitta. Lo scorso 11 novembre, con l’undicesima vittoria in campionato, aveva infranto anche il record di punti ottenuti ad inizio stagione nella storia del campionato a girone unico. La vittoria contro la Sampdoria è arrivata grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo, autore di un gol per tempo. La rete del momentaneo pareggio era stata segnata invece da Fabio Quagliarella.