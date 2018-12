Juventus-Sampdoria in TV e in streaming

Juventus-Sampdoria è la prima partita della diciannovesima giornata di Serie A. Si gioca oggi alle 12.30 all’Allianz Stadium di Torino. La Juventus si presenta all’ultima partita del girone di andata da prima in classifica e già sicura di trascorrere la pausa come campione d’inverno del campionato. Come ha detto il suo allenatore Massimiliano Allegri in conferenza stampa, concludere l’andata con 53 punti sarebbe un bel passo in avanti in vista della vittoria dell’ottavo Scudetto consecutivo, su cui ci sono sempre meno dubbi. Ma la Sampdoria, pur partendo sfavorita, è una squadra che può sorprendere, come già successo in passato con il suo attuale allenatore, Marco Giampaolo. La squadra genovese è in piena corsa per un posto in Champions League ed è fra le più interessanti di questo campionato.

Juventus-Sampdoria sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Dopo il turnover attuato contro l’Atalanta, oggi la Juventus schiererà la sua formazione migliore e tra i titolari concederà riposo soltanto a Leonardo Bonucci, sostituito da Daniele Rugani. Joao Cancelo e Juan Cuadrado non sono ancora convocabili per i loro recenti problemi fisici. Cristiano Ronaldo partirà titolare. La Sampdoria invece sarà senza il difensore Joachim Andersen e il terzino Bartosz Bereszynski: verrano sostituiti da Lorenzo Tonelli e Jacopo Sala.

Le formazioni di Juventus-Sampdoria

Juventus (4-3-1-2) Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo

Sampdoria (4-3-1-2) Audero; Sala, Colley, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari