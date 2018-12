Milan-Spal in TV e in streaming

Milan-Spal è l’ultima partita della diciannovesima giornata di Serie A. Si gioca alle 20.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Con una vittoria il Milan avrebbe la possibilità di arrivare a un solo punto da quarto posto occupato dalla Lazio, l’obiettivo minimo stagionale. La Spal non vince da diverse partite ed è sedicesima, a pochi punti dalla zona retrocessione.

Milan-Spal sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Dazn è accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le formazioni di Milan-Spal

Milan (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo

Spal (3-5-2) Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Dickmann, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna