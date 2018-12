Dove vedere Napoli-Bologna in diretta TV

Napoli-Bologna è il primo posticipo serale della diciannovesima giornata di Serie A. Si gioca questa sera alle ore 18 allo stadio San Paolo di Napoli. Il Napoli arriva dalla sconfitta a Milano contro l’Inter che le ha fatto perdere un altro punto dalla Juventus. Stasera non avrà inoltre due giocatori fondamentale: Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne, entrambi espulsi contro l’Inter e squalificati per due partite. Il Napoli è comunque favorito: il Bologna non vince in campionato da settembre e si trova in terzultima posizione, a rischio retrocessione.

Napoli-Bologna sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le formazioni di Napoli-Bologna

Napoli (4-4-2) Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Allan, Diawara, Verdi; Mertens, Milik

Bologna (3-5-2) Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Orsolini, Krejci; Santander, Palacio