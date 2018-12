Empoli-Inter in diretta TV e in streaming

Empoli-Inter è una delle sette partite della diciannovesima giornata di Serie A in programma oggi pomeriggio alle ore 15. Si gioca allo stadio Carlo Castellani di Empoli, dove non ci saranno tifosi interisti per via del divieto imposto in seguito ai disordini avvenuti mercoledì prima della partita contro il Napoli in cui è morto un tifoso 39enne. Dopo la vittoria nell’ultima giornata, l’Inter vuole comunque mantenere l’attuale andamento in campionato e per farlo ha bisogno di una vittoria in Toscana. Anche l’Empoli avrebbe bisogno di una vittoria, ma per allontanarsi dalla zona retrocessione, che è a soli tre punti di distanza.

Empoli-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 256. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Dopo l’impegnativa partita contro il Napoli, Luciano Spalletti ha annunciato alcuni cambi nella formazione titolare. A centrocampo Marcelo Brozovic dovrebbe essere rimpiazzato da Matias Vecino mentre sugli esterni riposerà Ivan Perisic e al suo posto dovrebbe giocare Keita Balde. L’Empoli invece può contare sulla formazione titolare al completo.

Le formazioni di Empoli-Inter

Empoli (4-3-1-2) Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen, Pasqual; Acquah, Bennacer, Traoré; Zajc; La Gumina, Caputo

Inter (4-3-3) Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Borja Valero, Joao Mario; Keita, Icardi, Politano