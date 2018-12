È morto il tifoso dell’Inter investito mercoledì sera

Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato investito da un van durante gli scontri tra tifosi di Inter e Napoli, avvenuti prima della partita di mercoledì sera fuori dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano. L’uomo, un tifoso interista, era ricoverato all’ospedale San Carlo in gravi condizioni, e secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato investito da un van di tifosi napoletani. Gli scontri erano iniziati prima della partita in via Novara, a poche centinaia di metri dallo stadio, e avevano provocato l’accoltellamento di quattro tifosi del Napoli: tre sono stati medicati sul posto e uno, ferito allo stomaco, è stato portato all’ospedale Sacco in codice giallo.