Le cose da sapere sul traffico, per chi deve mettersi in viaggio oggi

Il traffico sulle autostrade potrebbe essere un problema per molti, oggi, domenica 19 agosto. È infatti un giorno in cui molte persone si muoveranno per tornare dalle vacanze. Sarà uno di quei giorni che Autostrade per l’Italia e il CCISS, il servizio di informazione che una volta chiamavamo Viaggiare informati, considerano tra quelli più problematici per il traffico sulle autostrade italiane, in cui ci si aspetta «traffico intenso con possibile criticità». Uno di quelli da “bollino rosso“. Di seguito tutte le informazioni e i link utili per informarsi sul traffico prima e durante un viaggio, con e senza internet. È utile anche sapere che per gestire la viabilità autostradale ad agosto è stata annunciata la riattivazione di un sistema “tutor”.

Dove trovare informazioni sul traffico in tempo reale

Sul sito di Autostrade per l’Italia e sulla sua app trovate anche le condizioni del traffico in tempo reale, un servizio che forniscono anche le mappe di Google Maps. Sul sito di Autostrade per l’Italia è anche possibile inserire il percorso previsto per il proprio viaggio e avere utili informazioni su code e possibili criticità lungo il tragitto.

Notizie aggiornate sul traffico si trovano in evidenza sul sito del CCISS, al numero gratuito 1518 o su questo profilo Twitter. Per informazioni sulla parte della rete autostradale gestita da ANAS, ci sono questo sito e il numero 800.841.148. Per i nostalgici, tutti quei sistemi che si usavano una volta sono ancora validi: le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre frequenze di Radio-Rai o il Televideo.

La polizia aggiunge che:

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali, o mediante l’applicazione “Myway Truck”. Quest’anno è disponibile una nuova applicazione denominata “infoviaggiando” che mostra in tempo reale lo stato della circolazione nelle autostrade del quadrante nord-est d’Italia.

Un discorso particolare va fatto per il traffico che passa da Genova e dalla Liguria in generale, dopo il crollo del ponte Morandi, che si trovava sulla A10, la Genova-Ventimiglia. Al link qui sotto trovate tutte le indicazioni per chi deve passare per Genova o la Liguria per tornare a casa.