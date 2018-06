Mondiali 2018: Portogallo-Marocco in TV e in streaming

Portogallo-Marocco è la prima partita dei Mondiali 2018 in programma mercoledì 20 giugno. Si disputerà allo stadio Luzhniki di Mosca, che ospiterà anche la finale del 15 luglio, e il calcio d’inizio è previsto quando in Italia saranno le 14 e in Russia le 15.

Portogallo-Marocco sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e Italia 1 HD. Verrà trasmessa inoltre in streaming dal sito di Italia 1 (raggiungibile da qui) e dal sito di Sport Mediaset (a cui si arriva da qui).

Il Portogallo – campione d’Europa in carica – ha dato una buona impressione nel debutto contro la Spagna, terminato 3-3 grazie a una tripletta del suo capitano Cristiano Ronaldo. Per una squadra di livello medio alto come il Portogallo, la sola presenza di un giocatore come Ronaldo, che peraltro è sembrato molto determinato, ne accresce il valore e le ambizioni. Dopo il pareggio contro la Spagna, dovrà vincere oggi contro il Marocco e poi nell’ultima partita contro l’Iran con il maggior scarto possibile per superare la Spagna al primo posto (ammesso che la Spagna le vinca tutte). Il Marocco invece, dopo la sconfitta contro l’Iran, dovrà cercare di fare punti per rimanere in corsa.

In Italia tutte le partite dei Mondiali 2018 verranno trasmesse in diretta e in chiaro da Mediaset, che ha ottenuto i diritti di trasmissione al posto della Rai. Nel corso della fase a gironi ci saranno anche quattro partite in un giorno, mentre di norma saranno tre, per poi diminuire a due nei primi turni della fase a eliminazione diretta. Mediaset le trasmetterà principalmente su Italia 1 o su Canale 20 mentre quelle più importanti dei gironi e tutte quelle della fase a eliminazione diretta verranno trasmesse su Canale 5.

