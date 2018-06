Come vedere Polonia-Senegal in streaming e in tv

Polonia-Senegal è l’ultima partita della prima giornata dei Mondiali di calcio di Russia e si gioca oggi alle 17 allo Spartak Stadium di Mosca. Polonia e Senegal fanno parte del Girone H, insieme a Colombia e Giappone, la cui partita si è giocata alle 14.

Polonia-Senegal sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e Italia 1 HD. Verrà trasmessa inoltre in streaming dal sito di Italia 1, raggiungibile da qui, e dal sito di Sport Mediaset, raggiungibile da qui.

In Italia tutte le partite dei Mondiali 2018 verranno trasmesse in diretta e in chiaro da Mediaset, che ha ottenuto i diritti di trasmissione al posto della Rai. Nel corso della fase a gironi ci saranno anche quattro partite in un giorno, mentre di norma saranno tre, per poi diminuire a due nei primi turni della fase a eliminazione diretta. Mediaset le trasmetterà principalmente su Italia 1 o su Canale 20 mentre quelle più importanti dei gironi e tutte quelle della fase a eliminazione diretta verranno trasmesse su Canale 5.

Il Girone H è uno dei più equilibrati di questi Mondiali. Non c’è una squadra stra-favorita e non ce n’è una nettamente più debole delle altre, almeno sulla carta. La Polonia è comunque considerata favorita per la vittoria del girone, e quindi anche di questa partita: è una squadra solida ed esperta, che in attacco ha Robert Lewandowski, uno dei migliori centravanti al mondo. Il Senegal, come spesso capita, è una squadra giovane e piena di giocatori tecnici e rapidi. Tra i volti noti per i tifosi italiani ci sono Kalidou Koulibaly del Napoli, Keita Baldé del Monaco e Mbaye Niang, che ha giocato per Milan e Torino. Una curiosità: Polonia e Senegal non si sono mai incontrate, nemmeno in amichevole.

