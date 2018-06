Mondiali 2018: Svezia-Corea del Sud in TV e in streaming

Svezia-Corea del Sud è la prima partita dei Mondiali 2018 in programma oggi. L’incontro si disputerà a Nizhny Novgorod, città della Russia centrale, sulla sponda sinistra del fiume Volga. Il calcio d’inizio è previsto quando in Italia saranno le 14 e a Nizhny Novgorod le 15.

Svezia-Corea del Sud sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e Italia 1 HD. Si potrà vedere anche sul canale Mediaset Extra FIFA World Cup con il commento speciale della Gialappa’s Band. Verrà trasmessa inoltre in streaming dal sito di Italia 1, raggiungibile da qui, e dal sito di Sport Mediaset, raggiungibile da qui.

In Italia tutte le partite dei Mondiali 2018 verranno trasmesse in diretta e in chiaro da Mediaset, che ha ottenuto i diritti di trasmissione al posto della Rai. Nel corso della fase a gironi ci saranno anche quattro partite in un giorno, mentre di norma saranno tre, per poi diminuire a due nei primi turni della fase a eliminazione diretta. Mediaset le trasmetterà principalmente su Italia 1 o su Canale 20 mentre quelle più importanti dei gironi e tutte quelle della fase a eliminazione diretta verranno trasmesse su Canale 5.

La Svezia è la squadra che ha eliminato l’Italia nei playoff di qualificazione europei. È nel gruppo F e dopo la sconfitta della Germania — la favorita — contro il Messico ha l’opportunità di guadagnare punti importanti per la qualificazione al turno successivo. Non ci sono grosse novità nella formazione svedese, che sarà più o meno quella vista nella doppia sfida di novembre contro l’Italia. La Corea del Sud invece si presenta in Russia con una delle sue migliori squadre degli ultimi decenni, capitanata dal centrocampista dello Swansea Sung-yong Ki e guidata in attacco Heung-min Son, ala sinistra del Tottenham. Per la Corea gioca anche Seung-Woo Lee, esterno d’attacco del Barcellona che ha disputato l’ultima Serie A con l’Hellas Verona.

