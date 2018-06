Mondiali 2018: Belgio-Panama in TV e in streaming

Belgio-Panama è la seconda partita dei Mondiali 2018 in programma oggi. L’incontro si disputerà allo Stadio Olimpico Fisht di Sochi, sulla riva del Mar Nero. Il calcio d’inizio è previsto quando in Italia saranno le 17 e a Sochi le 18.

Belgio-Panama sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e Italia 1 HD. Si potrà vedere anche sul canale Mediaset Extra FIFA World Cup con il commento speciale della Gialappa’s Band. Verrà trasmessa inoltre in streaming dal sito di Italia 1, raggiungibile da qui, e dal sito di Sport Mediaset, raggiungibile da qui.

In Italia tutte le partite dei Mondiali 2018 verranno trasmesse in diretta e in chiaro da Mediaset, che ha ottenuto i diritti di trasmissione al posto della Rai. Nel corso della fase a gironi ci saranno anche quattro partite in un giorno, mentre di norma saranno tre, per poi diminuire a due nei primi turni della fase a eliminazione diretta. Mediaset le trasmetterà principalmente su Italia 1 o su Canale 20 mentre quelle più importanti dei gironi e tutte quelle della fase a eliminazione diretta verranno trasmesse su Canale 5.

Oggi la nazionale di Panama farà il suo esordio in una fase finale dei Mondiali, a cui partecipa per la prima volta dopo aver ottenuto la qualificazione nel girone del Centro America. Insieme all’Arabia Saudita è considerata la nazionale più debole del torneo: solo tre suoi giocatori sono tesserati per squadre europee, peraltro in campionati minori. Il Belgio invece è una delle nazionali più attese, competitiva in ogni reparto e piena di talento. Oggi però non avrà a disposizione i suoi due difensori centrali, Vermaelen e Kompany, alle prese con dei problemi fisici.

