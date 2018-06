Mondiali 2018: dove vedere Egitto-Uruguay in TV e in streaming

I Mondiali di calcio 2018 proseguono oggi nel primo pomeriggio con Egitto-Uruguay, ultima partita del primo turno del Gruppo A. L’incontro è in programma allo Stadio Centrale di Ekaterinburg, nella regione degli Urali, e il calcio d’inizio è previsto quando in Italia saranno le 14.00 (a Ekaterinburg invece saranno le 15.00).

Egitto-Uruguay sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e Italia 1 HD. Si potrà vedere anche sul canale Mediaset Extra FIFA World Cup con il commento speciale della Gialappa’s Band. Verrà trasmessa inoltre in streaming dal sito di Italia 1, raggiungibile da qui, o dal sito di Sportmediaset, raggiungibile da qui.

In Italia tutte le partite dei Mondiali 2018 verranno trasmesse in diretta e in chiaro da Mediaset, che ha ottenuto i diritti di trasmissione al posto della Rai. Nel corso della fase a gironi ci saranno anche quattro partite in un giorno, mentre di norma saranno tre, per poi diminuire a due nei primi turni della fase a eliminazione diretta. Mediaset le trasmetterà principalmente su Italia 1 o su Canale 20 mentre quelle più importanti dei gironi e tutte quelle della fase a eliminazione diretta verranno trasmesse su Canale 5.

C’è molta curiosità su questa partita. Sarà la prima dell’Egitto in una fase finale di un Mondiale dopo 28 anni; Mohamed Salah, uno dei migliori attaccanti al mondo, è riuscito a recuperare dal serio infortunio alla spalla che si era procurato nella finale di Champions League giocata contro il Real Madrid. Con Salah in campo, l’Egitto può giocarsi tutte le sue carte per la vittoria. L’Uruguay invece arriva a questa Coppa del Mondo con una squadra competitiva, con molto talento distribuito fra i reparti e con un attacco di livello mondiale formato da Edinson Cavani del PSG e Luis Suarez del Barcellona. Entrambi gli allenatori hanno avuto esperienze in Italia: negli anni Novanta Oscar Tabarez allenò il Milan e il Cagliari mentre l’argentino Hector Cuper, tecnico dell’Egitto, ha allenato l’Inter e il Parma.

